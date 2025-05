Aglomerado Santa Lúcia, em BH, terá becos urbanizados e trilha ecológica

O Aglomerado Santa Lúcia, localizado na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, passará por um processo de urbanização de becos e implantação de uma trilha ecológica. Conforme divulgado no Diário Oficial do Município (DOM) nesta quinta-feira (1º), será aberto uma licitação de mais de R$ 15 milhões para a realização das obras.

O edital completo ainda não foi disponibilizado, mas inclui serviços de terraplenagem, contenções, esgoto, drenagem, relocação de serviços públicos com vistas à urbanização de diversos becos existentes no Aglomerado Santa Lúcia. O valor total estimado para formalização da contratação é de R$ 15.368.327,71.

De acordo com a Prefeitura de BH (PBH), os serviços e obras, objeto da licitação, serão executados no local, formado pelas vilas Estrela, Santa Rita e Santa Lúcia. Os serviços ocorrerão nos becos do Bambu, São Lucas, São Miguel, Aparecida, Santa Efigênia e Itabira, Rua José Bonifácio e Praça do Amor, Parque do Bicão e um trecho da Rua Raimundo Tinti, adjacentes à Via do Bicão.

Segundo a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smob), o processo de licitação será aberto no dia 21 de maio, às 9h, de forma eletrônica no site https://www.gov.br/compras/pt-br/