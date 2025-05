Sérgio Abranches participa de bate-papo sobre literatura e sustentabilidade

O escritor e cientista político Sérgio Abranches é o convidado do projeto Sempre Um Papo na programação da Virada Sustentável de Belo Horizonte. O encontro será nesta sexta-feira (9/5), às 19h30, na Sala Juvenal Dias, no Palácio das Artes. A entrada é gratuita.

Com mediação do jornalista Afonso Borges, criador do Sempre Um Papo, Abranches vai discutir o tema “Literatura, Sustentabilidade e Meio Ambiente”. Ao final da conversa, o autor participa de uma sessão de autógrafos.

Reconhecido pela produção literária, Abranches é mestre em Sociologia pela Universidade de Brasília (UnB) e doutor em Ciência Política e Sociologia Comparada pela Universidade Cornell, nos Estados Unidos. Colunista político no Estado de Minas, tem se dedicado a refletir sobre os desafios impostos pela convergência entre globalização, avanço tecnológico e crise ambiental.

Autor de romances como "O intérprete de borboletas", "Que mistério tem Clarice?" e "O pelo negro do medo", Abranches também tem se destacado na literatura de não-ficção sobre sociedade e política, com títulos como "No tempo dos governantes incidentais" e "A era do imprevisto: a grande transição do século XXI", este último vencedor do Prêmio Literário Nacional PEN Clube do Brasil.

Já o clássico "Presidencialismo de coalizão: raízes e evolução do modelo político" foi finalista do Prêmio Jabuti na categoria Ensaio/Humanidades.

O Sempre Um Papo integra a programação da Virada Sustentável em consonância com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidos.

A iniciativa busca neutralizar os impactos ambientais de seus eventos literários – entre eles Fliaraxá, Flitabira, Fliparacatu e Flipetrópolis – por meio do plantio de árvores e parcerias com entidades como o Instituto Terra, voltado ao reflorestamento da Mata Atlântica no Vale do Rio Doce.

Criado em Belo Horizonte, em 1986, o Sempre Um Papo já promoveu mais de 8 mil encontros com escritores e personalidades da cultura nacional e internacional, em 30 cidades brasileiras. Somente no YouTube, o projeto mantém um acervo com mais de 1.600 programas.