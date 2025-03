Lançamento de livro: Sempre Um Papo recebe médicos

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Criado em 1986 pelo jornalista Afonso Borges, o projeto Sempre Um Papo promove na próxima semana dois encontros voltados para a área da saúde. As conversas abordarão temas como adoecimento mental, neurociência e constelação familiar.

Na terça-feira, 25 de março, às 19h30, o psiquiatra e escritor David Sender participa do projeto para o lançamento de seu livro “O Livro Para Quem Adoeceu”, Gulliver Editora. Com mediação da jornalista Jozane Faleiro, o bate-papo será transmitido pelo canal do Sempre Um Papo no YouTube.

Na obra, David compartilha tanto sua experiência médica quanto vivências pessoais com o adoecimento mental. O livro explora, de forma acessível e envolvente, como emoções, vínculos e narrativas pessoais influenciam a saúde mental, indo além dos diagnósticos e tratamentos convencionais. A partir da neurociência e da filosofia, o autor traduz conceitos complexos em uma linguagem clara, propondo uma reflexão profunda sobre a conexão entre mente, corpo e sociedade.

Já na quarta-feira, 26 de março, às 19h30, o médico homeopata e terapeuta sistêmico Andrei Moreira lança o livro “Se você não se curar do que te feriu, irá sangrar em cima de quem não te machucou”, da Editora Infinda. O evento, que terá participação da escritora Patrícia Espírito Santo, será realizado presencialmente na Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais, na Praça da Liberdade. A entrada é gratuita.

Na obra, Andrei reflete sobre como as dores do passado podem impactar os relacionamentos e comportamentos do presente. “Muitas vezes, carregamos feridas não curadas que se manifestam em reações impulsivas, padrões destrutivos e dificuldades nos relacionamentos”, explica o autor.

Com uma abordagem acolhedora e embasada em sua prática terapêutica, Andrei ensina os leitores a reconhecer, compreender e transformar essas feridas, permitindo que o amor e a autenticidade guiem suas interações. Ele reforça que "nos casulos mais apertados podem se formar as mais belas asas", mas destaca a importância de aprender a superar o sofrimento e seguir adiante. E reafirma, “não somos o que nos aconteceu, somos aquilo que decidimos nos tornar”, citando o psicólogo Carl Gustav Jung.

O projeto Sempre Um Papo tem o patrocínio da Cemig, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura.

Serviço

Sempre Um Papo Virtual recebe David Sender

Quando: 25 de março, terça-feira

Horário: às 19h30

Onde: Transmissão on-line no YouTube do Sempre Um Papo

Informações: www.sempreumpapo.com.br

Sempre Um Papo recebe Andrei Moreira

Quando: 26 de março, quarta-feira

Horário: às 19h30

Onde: Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais (Praça da Liberdade, 21)

Entrada gratuita

Informações: www.sempreumpapo.com.br