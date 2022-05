Só ferida da alma não tem cura! Todas as outras têm

Funções do curativo em uma ferida são evitar contaminação, ajudar na absorção de secreção, proteger a área de lesão e aliviar a dor (foto: Felício Rocho/divulgação)



Primeiro problema é saber se ela pode ser prevenida. Uma das mais fáceis de prevenir é a provocada por tabagismo, daquele fumante que deixa o cigarro cair e não sabe onde. Mas elas aparecem também em casos de desnutrição, diabetes ou obesidade.



Um dos enganos é que ferida não pode ser lavada. Pode sim, e com água e sabão, principalmente nos casos de lesões acidentais, como corte e "ralados". Ferida crônica não pode ser lavada durante o banho por causa da água contaminada. E a água ou soro devem estar em temperatura ambiente para ativar a cicatrização.

Curativo é um caso a parte. Sua função básica é evitar contaminação e ajudar na absorção de secreção. Outros mais tecnológicos protegem a área de lesão e proporcionam alívio imediato da dor. No caso se feridas crônicas, a determinação médica deve ser seguida.



O tipo de curativo usado depende da ferida. Para as mais simples, basta a gaze. Para as mais sérias, é preciso consultar o médico sobre a frequência da troca, etc. E pode-se perceber que a ferida está cicatrizando quando uma pele mais avermelhada e dura se forma na área.

Perigo é a infecção. Percebe-se que isso está acontecendo com o aumento da dor, calor ou rubor em torno da ferida. A presença de pus no local e a febre indicam que algo não vai bem.





No organismo saudável, a cicatrização é mais rápida. Isso porque a proteína é a responsável pela reconstrução da pele e a vitamina C atua ajudando a formação do colágeno. Em alguns casos, há indicação de suplementação alimentar. Outro dado importante é que toda ferida deixa cicatriz. O tamanho e a profundidade dela determinarão o tamanho da cicatriz e sua visibilidade.

E o calor que tem como consequência o aumento do suor do corpo, aumentando a umidade que favorece o aparecimento de úlceras porque a umidade excessiva do corpo pode provocar a maceração da pele, diminuindo sua resistência, em especial em pacientes acamados.

No caso de pacientes acamados, é comum aparecer a formação de escaras, feridas difíceis de serem curadas. A melhor indicação médica é não deixar a pessoa com o corpo sempre em uma posição, que deve ser trocada a cada três horas.



Em alguns hospitais, quando o paciente é levado para o CTI, recebe um tipo de esparadrapo que imita a pele, que é colocado nas áreas de maior contato do corpo com a cama, protegendo a pele do aparecimento de lesões.