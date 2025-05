Feira de selos e moedas reúne colecionadores em BH nesta sexta e sábado

Colecionadores e entusiastas por selos, moedas, cédulas, cartões postais e outros itens colecionáveis têm um ponto de encontro nesta sexta e sábado (9 e 10/5), das 9h às 18h, durante o Encontro Mineiro de Filatelia e Numismática. O evento acontece no Hotel Royal Golden (Rua Rio Grande do Norte, 1.015, Savassi), e inclui também a 2ª ExpoBH — mostra competitiva com chancela da Federação Brasileira de Filatelia.

A exposição reúne cerca de 30 painéis de colecionadores brasileiros, avaliados por critérios como apresentação, conhecimento, raridade do material, conservação e desenvolvimento da coleção. As coleções são divididas em categorias como Filatelia Tradicional, História Postal, Inteiros Postais, Filatelia Temática e Classe Aberta. Os painéis que alcançarem nota mínima de 75 pontos se qualificam para participar de mostras internacionais.

Além da competição, também tem uma feira onde o público pode adquirir peças, levar itens para avaliação ou simplesmente mergulhar no universo do colecionismo. É uma oportunidade para trocar experiências, expandir acervos e valorizar objetos que carregam história e memória.