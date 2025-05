Diadorim era trans? Duda Salabert leva questão à Bienal Mineira do Livro

A deputada federal Duda Salabert (PDT) levantou uma questão sobre um dos personagens mais complexos da literatura brasileira e que desafia caracterizações simples ou superficiais. Figura central do romance “Grande sertão: veredas” (1656), de Guimarães Rosa, Diadorim é apresentado ao leitor (alerta de spoiler) como uma mulher disfarçada de homem para poder participar do universo masculino dos jagunços.

Sua identidade feminina só é revelada após sua morte, o que desencadeia uma profunda crise em Riobaldo, narrador e protagonista da história, que nutria sentimentos por ela sem compreender sua natureza.

As reais motivações de Diadorim para se vestir como homem nunca são plenamente esclarecidas por Rosa. Assim como a suposta traição de Capitu, em “Dom Casmurro”, a personagem vem alimentando debates, sobretudo nos últimos anos, em que as questões de identidade ganharam maior projeção no debate público. Trazendo sua voz para essa discussão, a professora de literatura e deputada federal por Minas Gerais Duda Salabert (PDT) participa de mesa na Bienal Mineira do Livro, nesta sexta-feira (9/5), às 19h30, com a provocativa pergunta: “Diadorim era homem trans?”.

“Sou entusiasta da obra de Guimarães Rosa e sempre me encantou discutir ‘Grande sertão: Veredas’ com meus alunos”, afirmou Duda, por meio de sua assessoria. “A questão de Diadorim ser ou não um homem trans me leva às entranhas do próprio livro, que afirma: ‘No sertão, tudo é e não é’. Essa ambiguidade, para mim, é ainda mais profunda que o ‘ser ou não ser’ de Shakespeare – e talvez mais atual do que nunca”.

Bienal Mineira do Livro

A Bienal acontece no Centerminas Expo (Avenida Pastor Anselmo Silvestre, 1.495, 4º andar, Bairro União, BH) e segue com programação até sábado (10/5). Celebrando a riqueza da língua portuguesa, a edição deste ano homenageia Guimarães Rosa.

A programação tem atividades diárias, a partir das 10h, distribuídas em três turnos: das 10h às 14h, das 14h às 18h e das 17h às 22h. Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), à venda no site bienalmineiradolivro.com.br, onde também está disponível a programação completa.

Siga o nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia