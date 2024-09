Lorenzo Carbone, de 50 anos, confessou ser o assassino de sua própria mãe, Loretta Livrini, durante uma entrevista a um canal de TV. O caso aconteceu em Spezzano di Fiorano, na Itália, nessa segunda-feira (23/9).





O homem morava com a mãe, que tinha demência, já 15 anos e teria a matado por “não aguentar mais”. “Eu a estrangulei, não sei por que fiz isso. De vez em quando, ela me deixava bravo porque ficava se repetindo”, disse em entrevista ao talk show Pomeriggio5, da Mediaset.







O corpo da mulher foi encontrado pela irmã de Lorenzo no último domingo (22/9), mesma data em que Lorenzo desapareceu. Ele estava sendo procurado pela polícia. De acordo com o próprio homem, ele fugiu para a cidade próxima de Pavullo, onde vagou pelas ruas. Mas, na segunda-feira, resolveu voltar à casa em que dividia com a mãe.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia







Ele foi abordado pelo jornalista junto à casa, aparentando estar “visivelmente angustiado”, nas palavras do repórter. Após a declaração, a equipe da TV chamou a polícia. O trecho foi exibido momentos depois da gravação, marcada como “Exclusiva”. O programa também exibiu a prisão de Carbone, momentos depois.





Emissoras rivais criticaram a escolha de a Mediaset exibir o trecho, afirmando que o entrevistado estava em “estado de confusão”. “O que aconteceu hoje no Pomeriggio5 é muito sério. Este não é o nosso trabalho. Rasgando o código de ética, estamos chegando ao fundo do poço”, escreveu Gaia Tortora, vice-diretora do canal de TV TG La7, no X.











Ermes Antonucci, jornalista do jornal Il Foglio, questionou a necessidade de transmitir uma entrevista “com um homem em evidente estado de confusão”. “Não foi suficiente chamar a polícia, como felizmente foi feito, e depois explicar o que aconteceu, sem exibir o vídeo? O circo da mídia chegou a um ponto realmente baixo”, publicou na rede social.





Myrta Merlino, que apresenta Pomeriggio5, contou em entrevista ao Corriere della Sera não se arrependia da escolha de exibir o trecho. “Recebi uma ligação do correspondente alguns minutos antes de ir ao ar. Eu tive pouco tempo para decidir. Eu só me importo com uma coisa: que isso não prejudique a investigação. O homem era procurado. A polícia foi chamada e me autorizou a transmitir as imagens da entrevista”, declarou.