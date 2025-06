Damião chora ao lembrar dos mísseis: 'Achei que não voltaríamos vivos'

“É um milagre a gente estar aqui.” A frase foi dita com a voz embargada e lágrimas nos olhos pelo prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil), ao relatar os momentos de terror vividos durante sua estada em Israel. Em meio à escalada do conflito com o Hamas, o prefeito e outros membros da comitiva brasileira passaram dias em alerta, sob risco de ataques, se abrigando em bunkers a cada nova sirene.

“Tínhamos um minuto e meio para chegar. Você entra no bunker, ouve barulho, às vezes sente o chão tremer, sem saber se aquele míssil vai atingir o local onde você está”, descreveu. “Dormir todos os dias com a lembrança do dia anterior era pedir a Deus pra que fosse como o dia anterior: que a gente fosse pro bunker e pudesse sair de lá.”

“Achei que não voltaríamos vivos ao Brasil”

O prefeito contou que o momento mais assustador foi logo no primeiro dia de ataques. “Na quinta pediram pra baixar o aplicativo e conhecer os bunkers. À noite, soou a sirene. É assustador. Pedem para ir imediatamente ao bunker. Ali, confesso: achei que não voltaríamos vivos ao Brasil.”

A comitiva brasileira, que incluía gestores de diversas cidades, havia sido convidada para participar de um evento internacional com foco em segurança pública. A viagem, segundo ele, estava sendo organizada havia um mês e não tinha relação com o conflito.

O reencontro com a filha

Ao desembarcar em Belo Horizonte, o primeiro abraço de Álvaro Damião foi na filha, Giovanna Damião. O prefeito contou que, durante todos os dias de tensão, manteve contato constante com ela, mesmo quando não era possível publicar os vídeos enviados.

“Conversávamos todos os dias. Às vezes, nem postávamos, com medo de preocupá-la ainda mais. Mas era a forma de acalmar quem ama a gente”, disse.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba as notícias relevantes para o seu dia

O retorno foi marcado por uma coletiva no Aeroporto Internacional de Confins, onde Damião respondeu a perguntas da imprensa e detalhou os bastidores da missão oficial. O prefeito seguiu direto para a sede da Prefeitura de Belo Horizonte.