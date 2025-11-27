Assine
SEQUESTRO

Está presa dupla de sequestradores que agia no interior de Minas

Os dois suspeitos já tinham passagens pela polícia por roubo e homicídio e foi pega em Itaúna (MG)

Ivan Drummond
Ivan Drummond
27/11/2025 09:39

Dupla de sequestradores que agia no interior de Minas Gerais está presa; imagem de viatura da Polícia Civil é meramente ilustrativa
Dupla de sequestradores que agia no interior de Minas Gerais está presa; imagem de viatura da Polícia Civil é meramente ilustrativa

Dois homens, suspeitos de participação em um roubo com arma de fogo, sequestro-relâmpago e extorsão, ocorrido na segunda-feira (24/11), foram presos pela Polícia Civil, em Itaúna (MG), na região centro-oeste do estado.

O crime ocorreu quando a residência de uma família foi invadida por homens armados, que roubaram dois televisores, um videogame, um aparelho celular e um veículo.

Um dos moradores, obrigado a entrar no próprio carro, foi levado pelos ladrões a diversos locais. No período em que a vítima estava em poder dos criminosos, a mãe dele passou a receber ligações telefônicas com ameaças contra a vida do filho, sendo coagida a realizar uma transferência via PIX no valor de R$ 1.500. Logo depois do pagamento, o homem foi liberado. 

No dia seguinte, uma das vítimas voltou a ser intimidada, recebendo mensagens via celular exigindo que pagasse R$ 7.500 para que tivesse o veículo e o celular devolvidos.

Enquanto a equipe policial registrava a ocorrência, o veículo foi localizado, com os dois suspeitos no interior do carro e usando o celular roubado. Eles foram presos em flagrante.

A dupla foi autuada e levada ao sistema prisional. A Polícia Civil também pediu ao Poder Judiciário a conversão das prisões em flagrante para preventivas. Os dois suspeitos já têm ficha criminal por roubo e homicídio. 

