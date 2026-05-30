Produção de terras raras em Minas começa a sair do papel

Jornalista formado pela PUC Minas em 1988, com passagem pelos jornais Diário do Comércio e O Tempo. Trabalhou em coberturas de leilões de privatização e em feiras internacionais

Projetos de terras raras avançam em Minas Gerais, com os primeiros passos sendo dados por multinacionais. No fim do ano passado, a Meteoric inaugurou em Poços de Caldas o primeiro laboratório de extração de terras raras, uma planta piloto do Projeto Caldeira que já produziu o primeiro lote nacional de carbonato de terras raras. O projeto prevê investimento de US$ 1,5 bilhão e a produção anual de 500 quilos de carbonato misto. Na quinta-feira, a Viridis inaugurou na cidade do Sul de Minas um Centro de Pesquisa e Processamento de Terras Rara (CPTR) no âmbito do Projeto Colossus, que já recebeu investimentos de R$ 200 milhões. A implantação da operação industrial no estado vai receber, futuramente, mais de US$ 350 milhões. O CPTR da Viridis é considerado uma das maiores plantas semi-industriais demonstrativas de processamento contínuo de argilas iônicas para produção de carbonato misto de terras raras fora da China. Já a Terra Brasil Minerals, com reservas em Patos de Minas e Presidente Olegário, no Alto Paranaíba, e previsão de investimentos da ordem de R$ 2,5 bilhões, deve assinar em breve acordo com um dos países interessados no projeto. “O Brasil possui potencial para assumir um papel muito mais estratégico nas cadeias globais de minerais críticos. Mas isso exige investimento, cooperação internacional, segurança regulatória e desenvolvimento tecnológico”, afirmou o CEO da Terra Brasil, Eduardo Duarte, que esta semana participou do Critical Minerals Dialogue in Brasília, mesa redonda promovida pela Amcham, Citi e U.S. Chamber of Commerce e que reuniu representantes do governo federal, Congresso Nacional, ANM, BNDES e entidades empresariais e lideranças da mineração.

Negócios no café

Com mais de 2 mil membros no estado de Minas Gerais, a Business Network International (BNI), organização global de networking e indicação de negócios, movimentou R$ 252 milhões no estado entre abril de 2025 e abril de 2026. O volume de negócios, gerado a partir de indicações nas reuniões do BNI, representa 7,88% dos R$ 3,2 bilhões gerados em negócios feitos por indicações no BNI e em todo o Brasil. Para o diretor-executivo do BNI em Minas Gerais, Eugênio Elyseu, esse crescimento é atribuído às etapas de expansão adotadas pela organização no estado para alcançar novas praças, o que resultou em 128 mil referências de apoio entre os participantes. Hoje, Minas Gerais conta com 63 equipes que totalizam 2.032 membros, representando 9,82% da base nacional, que soma 20.693 profissionais distribuídos por 569 equipes pelo Brasil. "O grande diferencial, e o que torna o BNI essencial, é essa rede de ajuda mútua, onde um empresário dá a mão ao outro e ninguém fica sozinho. É essa colaboração que transforma a realidade dos negócios e fortalece o empreendedorismo em cada região", avalia Elyseu.



Pouso no P7

A Embraer é a mais nova “inquilina” do P7 Criativo, hub especializado em economia criativa no Centro de Belo Horizonte. A fabricante brasileira de aeronaves passou a ocupar o 20º e 21º andares do edifício projetado por Oscar Niemeyer na Praça Sete. Com isso, o espaço se consolida como ponto de articulação de diferentes setores em torno da criatividade, tecnologia e desenvolvimento. “A presença da Embraer no P7 traduz aquilo que sempre defendemos como propósito do hub: ser um ponto de encontro entre diferentes setores, capaz de aproximar a economia criativa da indústria de alta tecnologia”, afirma Márcia Andrade, gerente de economia criativa.



Para crescer

Uma das cinco maiores fabricantes de suplementos alimentares do país, a True adotou um “remédio” para ampliar suas vendas no varejo farmacêutico em Minas Gerais: um acordo fechado recentemente com a Drogaria Araújo para a comercialização dos produtos da True em suas lojas. Entre os itens estão vitaminas, minerais, ômega 3, cúrcuma, magnésio e proteínas. Atualmente, os suplementos da empresa estão em 95 lojas distribuídas por Belo Horizonte e cidades da região metropolitana e do interior do estado. “A parceria com a Drogaria Araújo representa uma entrada qualificada no canal farma, onde a recomendação do farmacêutico e a confiança do consumidor são decisivas. É um passo importante na construção de marca e na expansão sustentável da companhia”, afirma Cristina Ferraz, cofundadora e diretora comercial da True. De acordo com ela, até o fim do ano os produtos da True estarão em todas as lojas da Araújo. Os produtos já são vendidos no estado, além das lojas especializadas, nas unidades da RD Saúde (Raia e Drogasil).

Alexandre Soares/Divulgação – 29/12/10



Leite nosso

Com um em cada cinco litros de leite produzidos em Minas Gerais vindo das cooperativas e com a atividade leiteira respondendo por 1,2 milhão de empregos diretos e 80% dos produtores ligados à agricultura familiar, o Sistema Ocemg e a CCPR deram início à construção de um plano estratégico para fortalecer a cadeia do leite a partir de Minas, maior produtor nacional. A estratégia é promover a profissionalização, competitividade e sustentabilidade de produtores e cooperativas mineiras, para destravar o desenvolvimento da cadeia, que é afetada por produtos estrangeiros que chegam com preços reduzidos por políticas de incentivo à produção e exportação em seus países de origem. “O número de pecuaristas que vendiam leite caiu 32% em pouco mais de uma década, segundo os dois últimos Censos Agropecuários. Aqui, em Minas, quase 29 mil deixaram a atividade no período”, afirma o presidente da Ocemg, Ronaldo Scucato. preços reduzidos por conta das políticas de incentivo à produção e exportação de seus países de origem. “Queremos explorar novos mercados e, para isso, precisamos mitigar a concorrência desigual, que reduz o poder de negociação do produtor local, derruba o preço pago pela produção e torna a atividade cada vez menos atrativa”, acrescenta.

Jair Amaral/EM/D.A Press

“O desenvolvimento sustentável da cachaça mineira precisa caminhar junto com a preservação da sua identidade cultural. Minas não pode crescer perdendo aquilo que a torna única”

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Leônidas Oliveira

secretário de Cultura e Turismo, sobre a inserção da bebida no programa Minas Essencial

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.