Ataques cibernéticos representam custos bilionários para empresas

Jornalista formado pela PUC Minas em 1988, com passagem pelos jornais Diário do Comércio e O Tempo. Trabalhou em coberturas de leilões de privatização e em feiras internacionais

Dois ataques cibernéticos realizados nos últimos dias no Brasil chamaram a atenção para o risco cibernético no país. Primeiro um hacker invadiu os sistemas da Defesa Civil e disparou um alerta via WhatsApp para uma invasão alienígena com o uso da palavra “misantropi4”, termo que expressa ódio à humanidade. Foram 10 disparos de mensagens atingindo São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Mato Grosso e Distrito Federal. Em outro ataque cibernético, hackers invadiram os sistemas da Cedro Textil, comprometendo parte dos ambientes tecnológicos da companhia, impactando as operações de uma das maiores indústrias têxteis do país.

Os dois casos mostram os riscos a que estão submetidos empresas e instituições brasileiras em relação à segurança cibernética, principalmente em relação à proteção de dados. O risco maior é a interrupção de linhas de produção e de serviços, que podem custar caro. Um novo levantamento da Splunk (uma empresa da Cisco), realizado em parceria com a Oxford Economics, revela que o custo da indisponibilidade não planejada – downtime – para as maiores empresas do mundo alcançou a marca de US$ 600 bilhões por ano.

Segundo o estudo, o que mais chama atenção é a velocidade com que a indisponibilidade não planejada cresce, com um aumento de 50% em dois anos. “Estamos falando de um custo médio de indisponibilidade de US$ 15 mil por minuto. Em tempo real, a cada piscar de olhos, empresas estão queimando capital enquanto tentam religar seus sistemas”, diz a Cisco em nota. A avaliação é que a inatividade deixou de ser um problema apenas técnico para se tornar uma crise estrutural dos negócios. Os ataques de indisponibilidade afetam diretamente o faturamento, mas podem deixar marcas na reputação e no valor de mercado de uma empresa ou organização.

O estudo The Hidden Costs of Downtime mostra que após um único ataque cibernético com inatividade provoca uma redução média de 3,4% no valor de uma empresa. Para cerca de 20% dos profissionais de marketing, recuperar a confiança e a reputação de uma marca depois de um incidente grave pode levar até três meses. Apenas os pagamentos de resgate de dados nos ataques Ransomware chegaram a US$ 40 milhões. Além disso, a falta de resiliência das empresas às interrupções, gera multas de agências reguladoras, em média, de US$ 51 milhões, por corporação, segundo estudo.

“Interrupção pontual é inevitável; interrupções prolongadas, não. As organizações mais resilientes não são aquelas que possuem mais ferramentas ou o maior preparo para IA. São aquelas que alinham tecnologia aos resultados de negócio, capacitam as pessoas com contexto e projetam sistemas que se adaptam sob pressão, sem colapsar”, avalia Kamal Hathi, vice-presidente sênior da Splunk. Hoje, cerca de 36% dos líderes de segurança admitem que falhas sistêmicas são frequentemente atribuídas, de forma equivocada, apenas à infraestrutura de TI, quando na verdade escondem brechas de cibersegurança. Essa confusão tática dá aos cibercriminosos o tempo exato que precisam para agir.

Não há dados sobre o Brasil, mas as grandes corporações da América Latina perdem, em média, US$197 milhões por ano com as interrupções não planejadas. Segundo o estudo da Splunk, do total, cerca de US$ 55 milhões vão embora apenas em perda de receita direta. As falhas de segurança representam o principal calcanhar de Áquiles, drenando US$ 54 milhões anuais. O estudo mostra que empresas latinas, incluindo as brasileiras, enfrentam desafios de cibersegurança e resiliência similares aos riscos globais. O futuro, aponta o estudo, não é a substituição do capital humano, mas a colaboração estreita entre especialistas de TI e agentes de IA, agilizando a triagem e identificando a causa raiz de problemas antes que eles se transformem em rombos milionários.



Token

US$ 6,78 tri

É o valor do mercado de ativos do mundo real tokenizado previsto para os próximos anos. Em junho deste ano esse mercado superou a marca de US$ 10 bilhões



Pequenas

Entre janeiro e maio de 2026, o número de Micro e Pequenas Empresas (MPEs) PMEs anunciando vagas na plataforma de empregos da Catho cresceu 7,1% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Ao todo, mais de 46,8 mil empresas de pequeno e médio porte anunciaram oportunidades na plataforma entre janeiro e maio deste ano, contra 43,7 mil no mesmo período de 2025, um crescimento de 7%, segundo levantamento da Catho.

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Construção

O Brasil registrou, em maio de 2026, o maior índice de custo da construção civil desde 2022. O INCC-M acumula alta de 6,82% nos últimos 12 meses, impulsionado pela pressão de mão de obra e pelo aumento de materiais. Apesar da alta dos custos, a demanda por reformas segue em alta. Levantamento da Juntos Somos Mais – joint venture da Votorantim Cimentos, Gerdau e Tigre – apontou que 33,2% dos brasileiros planejavam realizar obras ou reformas

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.