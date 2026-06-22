Ataque hacker paralisa operações de uma das maiores indústrias têxteis
Em comunicado ao mercado, a mineira Cedro Têxtil afirmou que, até o momento, não recebeu nenhum contato ou reivindicação de autoria relacionada ao ataque
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Um ataque cibernético interrompeu as operações da Cedro Têxtil, uma das mais tradicionais empresas da indústria têxtil brasileira, desde a última quinta-feira (18/6). O incidente afetou sistemas corporativos da companhia e provocou a paralisação das atividades em suas unidades nas cidades mineiras de Sete Lagoas, Pirapora, Caetanópolis e Contagem.
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Em comunicado divulgado ao mercado na noite de domingo (21/6), a empresa informou que identificou um “incidente de segurança cibernética” que comprometeu parte de seus ambientes tecnológicos e impactou a operação de sistemas internos.
Segundo a companhia, protocolos de resposta a incidentes e de continuidade de negócios foram acionados assim que o problema foi detectado. Equipes internas e consultores especializados em segurança digital passaram a atuar na contenção do evento, na investigação das causas e na recuperação dos sistemas afetados.
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A empresa afirmou que, até o momento, não recebeu nenhum contato ou reivindicação de autoria relacionada ao ataque. Também informou que as apurações ainda estão em andamento e que não é possível determinar com precisão a origem do incidente, sua extensão e todos os potenciais impactos sobre as operações.
“A prioridade da companhia permanece direcionada à restauração segura e gradual de suas operações, observando os mais elevados padrões de segurança e integridade dos ambientes tecnológicos”, informou a nota.
A expectativa da empresa era retomar as atividades ao longo da noite desta segunda-feira (22/6), a partir das 22h, mas a normalização completa dos sistemas ainda dependia do avanço dos trabalhos de recuperação.
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Fundada em 1872 pelos irmãos Bernardo, Antônio e Cândido Mascarenhas, a Cedro Têxtil é uma das mais antigas indústrias em operação no país. Com capital 100% brasileiro, a empresa possui capacidade de produção de 168 milhões de metros quadrados de tecidos por ano e figura entre os principais fabricantes do setor têxtil nacional.