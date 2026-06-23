Sua empresa está segura? 5 passos essenciais contra um ataque hacker

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

A paralisação das operações de uma gigante do setor têxtil em Santa Catarina, após um ataque hacker, acendeu um alerta para empresas de todos os portes. O incidente, que congelou sistemas e interrompeu a produção, evidencia uma realidade cada vez mais comum: o crime digital não escolhe alvo e pode causar prejuízos financeiros e de reputação irreparáveis.

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A verdade é que nenhuma organização está imune, mas a prevenção é a estratégia mais eficaz para evitar um desastre digital. Adotar uma postura proativa é fundamental para proteger dados sensíveis, informações de clientes e garantir a continuidade dos negócios. Algumas medidas essenciais podem reduzir drasticamente os riscos e fortalecer a segurança da sua empresa.

5 passos para proteger sua empresa

Implementar uma cultura de segurança digital envolve tecnologia, processos e, principalmente, pessoas. Confira as ações prioritárias para blindar sua operação contra ameaças virtuais.

Capacite seus colaboradores

A porta de entrada para muitos ataques é um simples e-mail. Por isso, treinar a equipe para identificar mensagens de phishing, links suspeitos e tentativas de engenharia social é a primeira linha de defesa. Uma equipe consciente e atenta reduz drasticamente a superfície de risco e transforma cada funcionário em um guardião da segurança. Reforce o controle de acesso

Exija a criação de senhas complexas, com letras, números e símbolos, e incentive trocas periódicas. Mais importante ainda é ativar a autenticação de múltiplos fatores (MFA) em todos os serviços possíveis, especialmente em e-mails e sistemas em nuvem. Essa camada extra de segurança impede o acesso mesmo que a senha seja roubada. Mantenha tudo atualizado

Softwares desatualizados são como portas abertas para invasores. Garanta que sistemas operacionais, navegadores e todos os programas utilizados estejam sempre com as últimas atualizações de segurança instaladas. Crie também uma rotina de backups automáticos e, fundamental, teste a recuperação desses dados regularmente para garantir que funcionem em uma emergência. Invista em barreiras de proteção

Um bom antivírus e um firewall bem configurado são o básico da segurança digital. Para uma proteção mais robusta, considere soluções que monitoram o comportamento da rede em tempo real para detectar atividades anômalas. Essas ferramentas funcionam como um sistema de alarme digital para a sua empresa. Tenha um plano de ação

O que fazer se o pior acontecer? Ter um plano de resposta a incidentes é crucial para minimizar os danos. O documento deve detalhar os passos para isolar os sistemas afetados, quem contatar (interna e externamente) e como comunicar a crise. Agir rapidamente e de forma organizada pode limitar significativamente o impacto de um ataque. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.