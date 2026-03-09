Sua conversa está segura? 5 dicas para proteger seu celular de hackers

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

O recente vazamento de mensagens envolvendo autoridades brasileiras acende um alerta fundamental sobre a segurança digital de qualquer pessoa. Se conversas de figuras públicas podem ser expostas, o que impede que o mesmo aconteça com um cidadão comum? A verdade é que nossos celulares guardam uma vida inteira, e protegê-los é mais simples do que parece.

A boa notícia é que algumas atitudes práticas podem aumentar drasticamente a proteção de seus aplicativos e dados pessoais contra a ação de hackers.

Confira cinco passos essenciais para proteger o celular

Não é preciso ser um especialista em tecnologia para se blindar contra as ameaças mais comuns. Com alguns ajustes, é possível tornar o trabalho de invasores muito mais difícil.

1. Ative a verificação em duas etapas

Essa é talvez a barreira mais eficaz. Além da sua senha, o aplicativo exige uma segunda confirmação para permitir o acesso em um novo dispositivo. No caso do WhatsApp, essa verificação é um PIN de 6 dígitos que você mesmo cria.

Em outros serviços, pode ser um código temporário enviado por SMS ou gerado por um aplicativo autenticador. Ative essa função no WhatsApp, Instagram, e-mails e em todos os serviços que a oferecerem.

2. Crie senhas fortes e únicas

Evite usar a mesma senha para diferentes contas. Uma senha forte deve ter pelo menos 12 caracteres e combinar letras maiúsculas, minúsculas, números e símbolos. Datas de aniversário, nomes de familiares ou sequências simples como “123456” são extremamente vulneráveis.

3. Atenção ao usar Wi-Fi público

Redes abertas em cafés, aeroportos e shoppings são convenientes, mas podem ser inseguras. Invasores conseguem monitorar o tráfego de dados nessas conexões. Evite fazer transações bancárias ou logins importantes quando estiver conectado a uma rede pública. Prefira sempre usar sua rede de dados móveis (4G ou 5G) para atividades sensíveis.

4. Mantenha tudo atualizado

Tanto o sistema operacional do seu celular (Android ou iOS) quanto seus aplicativos precisam estar sempre na versão mais recente. Fabricantes e desenvolvedores liberam atualizações constantes para corrigir falhas de segurança que foram descobertas. Manter tudo em dia fecha essas brechas.

5. Desconfie de links e mensagens suspeitas

Essa tática, conhecida como phishing, é uma das portas de entrada mais comuns para golpes. Golpistas enviam links por e-mail, SMS ou WhatsApp que parecem ser de empresas conhecidas. Desconfie de promoções exageradas, supostas dívidas ou pedidos urgentes para atualizar seus dados. Na dúvida, nunca clique.

