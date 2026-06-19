Corte de juros deixa sem alívio o setor produtivo

Jornalista formado pela PUC Minas em 1988, com passagem pelos jornais Diário do Comércio e O Tempo. Trabalhou em coberturas de leilões de privatização e em feiras internacionais

Sem nenhuma mudança no cenário de riscos, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu reduzir a Selic em 0,25 ponto percentual, atendendo assim à expectativa do mercado financeiro. Com o corte, a taxa básica de juros caiu para 14,25% ao ano. Apesar da coincidência do momento, o Copom não levou em conta uma possível redução dos riscos globais com a assinatura do memorando de entendimentos entre os Estados Unidos e o Irã, que derrubou os preços do petróleo e consequentemente as pressões inflacionárias. Mas a redução não será automática, o que deve levar o Banco Central a manter a taxa inalterada na próxima reunião do Copom.



“O cenário atual ainda exige atenção. As expectativas de inflação seguem desancoradas e os riscos externos permanecem elevados. Por isso, a tendência é que o Banco Central adote um tom firme no comunicado, indicando que novas reduções dependerão de uma melhora consistente dos indicadores”, afirma Paulo Cunha, CEO da iHUB Investimentos. “Na prática, o Copom sinaliza que o trabalho de combate à inflação está longe de terminar. O comitê retirou a indicação de que novos cortes seriam uma consequência natural do processo de calibração e passou a afirmar que a magnitude total do ciclo (de cortes) será definida à luz dos próximos dados”, acrescenta Pablo Spyer, conselheiro da Ancord.



Essa sinalização de pausa nos cortes acendeu a luz amarela na indústria, que vê a manutenção do sufoco financeiro. .Pelos cálculos da Confederação Nacional da Indústria (CNI), a taxa básica de juros continua 3,1 pontos percentuais acima do patamar de equilíbrio (11,1%) – aquele capaz de balancear o pleno emprego e o controle da inflação. O resultado prático dessa timidez é a perpetuação de uma asfixia financeira crônica para famílias, empresas e para o próprio estado, segundo a CNI.



Para o setor produtivo, a justificativa de cautela do Copom esbarra no novo cenário geopolítico. “O recente acordo de paz entre Estados Unidos e Irã já puxou para baixo o preço do barril de petróleo, desarmando uma das principais bombas inflacionárias globais”.

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Na avaliação da indústria, trata-se de uma “superdosagem de medicação”: impõe-se um custo econômico desproporcional sem benefício real no controle de preços que sobem por escassez de produtos, e não por excesso de demanda. O Brasil atingiu a marca de 9 milhões de empresas negativadas, acumulando um passivo de R$ 221 bilhões. O dado mais crítico é que 8,5 milhões desses CNPJs no vermelho são micro e pequenos negócios, motores da geração de empregos no país.

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