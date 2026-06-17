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Partido Comunista de Cuba aprova reformas para maior economia de mercado

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Repórter
17/06/2026 23:33

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O Partido Comunista de Cuba (único) aprovou um pacote de reformas econômicas voltadas a ampliar o espaço da economia de mercado, em meio à severa crise que a ilha atravessa sob pressão de Washington, informou a televisão estatal. 

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"O Comitê Central do Partido aprova novas propostas de transformações econômicas e sociais", afirmou a televisão estatal ao fim de uma sessão plenária extraordinária nesta quarta-feira (17) em Havana. 

Essa reunião foi convocada para debater cerca de 20 propostas de reformas, sem detalhar seu conteúdo. As propostas já contam com o respaldo do influente ex-presidente Raúl Castro.

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lis-jb/nn/ic

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