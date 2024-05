As futuras novas composições irão operar na Linha 1 e na Linha 2 do Metrô de BH

O governo de Minas Gerais e a concessionária Metrô BH, responsável pelo modal na capital mineira, anunciaram a compra de 24 novos trens, cada um com quatro vagões. A expectativa para início das operações dos veículos é no primeiro semestre de 2026.

O anúncio foi feito em cerimônia de assinatura no Palácio da Liberdade, nesta terça-feira (28/5), e contou com a presença do governador Romeu Zema (Novo) do CEO da Metrô BH, Ronaldo Vancellote. Apesar das alterações e modernizações do transporte metroviário na Grande BH serem de responsabilidade da iniciativa privada, o Estado atuou como mediador na aquisição dos novos trens. Além disso, contribuiu com aporte financeiro previsto no contrato de concessão.





Os novos veículos, que totalizam 96 vagões, serão fabricados pela empresa chinesa Changchun Railway Vehicles, subsidiária líder da CRRC Corporation Limited, fabricante de material rodante. Os presidentes administrativos de ambas as instituições também estiveram presentes no evento. O projeto de fabricação já foi iniciado. Para Liu Changquing, da empresa Changchun, o acordo “aprofundou o relacionamento entre China e Brasil”.





As futuras composições irão operar na Linha 1 e na Linha 2 do Metrô de BH. Os 24 novos trens irão substituir 25 trens da série da década de 1980, que atualmente compõem a frota do metrô belo-horizontino. “Estaremos melhorando essa linha existente, com mais conforto, segurança e velocidade, e também teremos a tão aguardada e sonhada expansão da Linha 2”, disse Zema. Segundo ele, a aquisição representa uma melhoria para a mobilidade urbana.





De acordo com a Metrô BH, os trens serão equipados com o Operação Automática do Trem (ATO) e monitores digitais com informações das viagens. O design ainda está sendo definido.





A concessionária não divulgou a quantia destinada à aquisição. A compra faz parte do total de R$ 3,7 bilhões investidos para melhorias e ampliações. Desse total, R$ 2,8 bilhões são aportes do governo federal e cerca de R$ 440 milhões são provenientes do Termo de Reparação assinado entre governo de Minas, Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), Ministério Público Federal (MPF) e Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) com a Vale em decorrência do rompimento da barragem de Brumadinho.





Além do governador de Minas Gerais, estiveram presentes Luísa Barreto, secretária de Estado de Planejamento e Gestão, e o vice-governador do estado de Minas, Mateus Simões (Novo). Para representar a parte chinesa do acordo, esteve presente também a cônsul-geral da República Popular da China no Rio de Janeiro, Tian Min.





*Estagiária sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa