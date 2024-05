No sábado (1/6) e no domingo (2/6), os trens vão circular com intervalo de 20 minutos entre as viagens, durante todo o horário de operação. A estratégia foi traçada a fim de garantir o avanço da revitalização da Rede Aérea e Via Permanente do sistema.

Haverá comunicação visual específica, informando as mudanças, em mídias físicas e digitais, bem como avisos sonoros nos trens e estações. Colaboradores do Metrô BH também estarão no local para auxiliar os passageiros.

A previsão no edital de concessão para conclusão de revitalização no Sistema de Rede Aérea de toda a Linha 1-Laranja do metrô BH é março de 2026. Já para os serviços de Via Permanente, a previsão de conclusão, do mesmo trecho, é março de 2027, porém, o Metrô BH trabalha junto ao Governo do Estado, a fim de antecipar esses prazos e levar à população da Região Metropolitana de Belo Horizonte todos os benefícios da concessão, no menor prazo possível.



Horário habitual

As bilheterias e as estações do metrô funcionam das 5h15 às 23h, todos os dias.

- Intervalo em dias úteis: 7,5 minutos em horários de pico e 15 minutos nos demais horários

- O horário de pico da manhã é das 6h às 8h30 e o da tarde das 16h30 às 19h

- Intervalo habitual aos sábados: 7,5 minutos das 6h às 8h30 e 15 minutos após as 8h30

- Domingos e feriados: 15 minutos durante todo o dia