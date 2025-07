Ministro da Educação anuncia 8 novos institutos federais em Minas Gerais

O ministro da Educação Camilo Santana anunciou oito novos institutos federais de educação para Minas Gerais. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (24/7) durante a visita de Lula e uma comitiva de ministros e aliados políticos a Minas Novas, cidade mineira do Vale do Jequitinhonha.

“Aqui já temos em obra o primeiro instituto federal Quilombola do Brasil. Temos que agradecer ao prefeito a doação do terreno. O presidente Lula lançou 100 novos institutos federais no PAC (Programa de Aceleração do Crescimento). Claro que ele tem um sonho de ampliar isso, mas nós vamos primeiro executar os 100 primeiros institutos federais para que a gente possa abrir”, disse Camilo Santana.

Segundo o ministro da Educação, com a entrega desses 100 novos aparelhos, serão 785 institutos federais de educação implementados em todo o Brasil. “Nós também estamos prospectando, recebendo várias demandas para que a gente possa, posteriormente, atender também a ampliação desses institutos federais em todo o Brasil”, completou.

Ainda dentro do PAC, o governo federal anunciou a construção de mais de 100 escolas indígenas. “Com esse estreitamento das relações entre os entes federativos, municípios, estados e União, a gente realiza um sonho de muitos indígenas, muitos professores, que estão aguardando ansiosamente por este momento”, disse a ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara.

Para Sonia, desde 2009, quando o decreto da educação escolar indígena foi assinado, somente agora foi possível regulamentar um Plano de Educação Escolar Indígena “com possibilidade real de ser implementado”.