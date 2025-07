Damião sobre tarifaço: 'Não tô do lado de ninguém, tô do lado do povo'

O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil), voltou a tecer críticas a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor uma tarifa de 50% a produtos importados do Brasil. Em entrevista à Rádio Tupi, do Diários Associados, nesta quarta-feira (24/7), Damião afirmou que a medida afeta negativamente o país como um todo e condenou o uso político do episódio. "Não tô do lado de ninguém, tô do lado do povo", disparou.

Para o prefeito da capital mineira, "não tem ninguém ganhando" com o tarifaço imposto pelo governo estadunidense. "Eu não consigo entender quem é que vai ganhar com isso no Brasil. Não tem ninguém ganhando com isso. O país todo vai perder. Belo Horizonte está perdendo, o Rio, o Estado de Minas Gerais por um todo está perdendo. São Paulo está perdendo muito. O Brasil todo perde com isso”, afirmou o prefeito.

A medida anunciada por Trump no início de julho tem gerado fortes reações no meio político e intensificado ainda mais a polarização do país. Para Damião, no entanto, a disputa política não deveria ser o foco neste momento.

"A discussão política, a gente não tinha que estar envolvido nisso não. A senhora que está me ouvindo aí em Belfort Roxo, em Santa Cruz, em Madureira... a senhora não tem nada a ver com briga política, briga de família política, um contra o outro. Não tem nada a ver isso com a história do país e com a economia do país".

O prefeito evitou comentar diretamente se a medida é correta ou não, mas criticou os efeitos práticos da tarifa. "Eu não vou falar se é certo ou se é errado a forma como foi feito, porque aí você já entra numa seara política. Quem falar que é certo, está do lado cá, quem falar que é errado, está do lado de lá. Eu não tô do lado de ninguém. Eu tô do lado do povo brasileiro", afirmou.

Segundo Damião, a decisão do governo americano impacta diretamente os consumidores, especialmente os mais pobres. "É muito ruim você ver que o país, pra resolver um problema político, ataca o país inteiro. Sem saber se essa senhora pode ou não pode pagar uma carne mais cara lá no Nordeste brasileiro", concluiu.

Tarifaço

As declarações de Damião vêm na esteira da decisão de Donald Trump de impor tarifas de 50% sobre produtos importados brasileiros. Além disso, o governo estadunidense anunciou a abertura de uma investigação formal sobre atos, políticas e práticas do governo brasileiro em relação ao comércio digital e sistemas de pagamento eletrônico, o que inclui o Pix.

Trump, ao anunciar as tarifas, enviou uma carta ao governo brasileiro na qual associa as medidas à "repressão à liberdade de expressão" no país. O republicano também classificou a relação comercial com o Brasil como "desequilibrada" e citou o tratamento dado ao ex-presidente Jair Bolsonaro como um dos principais motivos para a medida.

Inicialmente, o próprio deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente, afirmou que a decisão era fruto de um lobby pessoal que ele promovia junto a autoridades norte-americanas desde o início do ano. Após inúmeras críticas a conduta do parlamentar, Eduardo passou a negar o envolvimento com o tarifaço e sustenta que sua atuação visava apenas sanções individuais contra Moraes.