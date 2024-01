A funkeira MC Carol contou aos seus fãs, nesta segunda-feira (8/1), que se casou ontem, no Rio de Janeiro, com o ator Cosme Santiago, em uma cerimônia surpresa para os convidados. O casal chamou familiares e amigos para a inauguração da casa nova, mas, quando chegaram, deram de cara com o casamento.

“Você está convidado para a inauguração da nossa casa nova, porque a antiga casa, uma árvore destruiu! Você está intimado! Caso não venha, vou entender que você foi cúmplice da árvore!”, dizia o convite. Carol e Santiago oficializaram a união um ano após se conhecerem. “Nos conhecemos em 07/01/2023. Nos casamos em 07/01/2024”, escreveu a funkeira. O marido é ex-ator pornô, conhecido por San Bolt, por conta da semelhança com o corredor.

A cerimônia ao ar livre aconteceu em Niterói, no Rio de Janeiro, cidade natal da cantora, com direito a show da funkeira Tati Quebra Barraco. O casamento foi celebrado por um juiz de paz e pela atriz Elisa Lucinda, que entoou a música "Seu balancê", de Zeca Pagodinho. A festa do casamento teve, ainda, roda de samba e funk proibidão.

Durante a cerimônia de casamento, Carol divertiu os convidados a tirar uma arma de paintball após o celebrante perguntar se havia alguma impedimento em relação à união. Rindo, uma convidada respondeu ter objeções. "Estou grávida dele. Mentira", gritou. A cantora então pegou o revólver falso e brincou: "Tem alguém contra esse casamento?". "Ninguém é doido de dizer que vai impedir", respondeu Elisa Lucinda.

Os convidados receberam uma caixa de bombons de lembrancinha. “Eu acreditei nessa mentira e agora você é cúmplice! Bem- vindos ao meu casamento surpresa”, dizia a etiqueta dos doces.