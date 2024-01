FOLHAPRESS - O baixista Rinaldo Oliveira Amaral, o Mingau do Ultraje a Rigor, recebeu alta nesta segunda-feira (8/1) do hospital São Luiz do Itaim, da Rede D'Or. Baleado na cabeça em Paraty, no litoral sul do Rio de Janeiro, ele estava internado na unidade desde o dia 3 de setembro do ano passado.





Mingau seguirá o tratamento em uma clínica de retaguarda escolhida pela família.





Segundo a equipe médica, o baixista saiu acordado e sem sedação, respirando espontaneamente e com "boa evolução do quadro neurológico". Durante os quatro meses em que ficou hospitalizado, Mingau foi submetido a três cirurgias. Ele também tratou um quadro infeccioso.

O músico foi baleado na véspera de completar 56 anos. Integrante do Ultraje a Rigor desde 1999, Mingau levou um tiro dentro do próprio carro, quando estava acompanhado de um amigo.