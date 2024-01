O cantor Lil Nas X causou polêmica ao divulgar a capa do seu novo single nesta segunda-feira (8/1). O rapper aparece na foto promocional de ‘J Christ’, que chega aos streamings na sexta, caracterizado como Jesus pregado na cruz.

MY NEW SINGLE IS DEDICATED TO THE MAN WHO HAD THE GREATEST COMEBACK OF ALL TIME!



J CHRIST

JANUARY 12, 2024

00:00 EST

BE THERE! pic.twitter.com/JEX6sSTft5 — (@LilNasX) January 8, 2024





"Meu novo single é dedicado ao homem que teve o melhor retorno de todos os tempos", escreveu. Ele ainda divulgou um vídeo em que a cruz se transforma em uma "armadura celestial" ao seu redor. As imagens dividiram o público.

Para algumas pessoas, a situação é uma blasfêmia às religiões cristãs. “Zombando de Jesus Cristo, ainda bem que esse daí tem um lugar reservado pra ele nas profundezas do inferno”, disse um perfil. Outros não veem problema na temática, mas acham que o rapper já explorou esse assunto anteriormente. “Lil Nas X chato que depende de polêmica para ter uma carreira”, declarou outro.

Alguns internautas lembraram que outros cantores do mundo pop já fizeram conteúdo provocando a Igreja. “Madonna queimando cruz, Lady Gaga engolindo o terço, Britney sentada no colo do padre, Christina Aguilera vestida de freira e depois fazendo strip tease… É sério que vão jogar hate no Lil Nas X?! Só pq o Papa liberou a bênção, agora as gays viraram pudicas e carochas?”, ironizou um jovem.

Muitos fãs do cantor estão ansiosos para o lançamento. “Ele vai chocar a comunidade cristã quando do nada no meio do clipe dessa música a refeição na santa ceia for ele”, comentou outro perfil.

‘J Christ’ ganhará um clipe escrito e dirigido pelo próprio Lil Nas X. O vídeo também estreia na sexta. Ainda para este mês está prevista a estreia de um documentário, na HBO Max.