Michel, Giovanna e Thalyta estão na disputa para entrar no BBB 24

Treze participantes disputam as últimas vagas no BBB 24. Os candidatos – sete homens e seis mulheres – foram apresentados ao público na noite deste domingo (7/1), no ‘Fantástico’. E tem mineiros na disputa: Michel, Thalyta e Giovanna.

O representante do time masculino mora em Belo Horizonte e é professor de Geografia e estudante de Medicina Veterinária. Aos 33 anos, essa é a 11ª vez que Michel se inscreve para entrar no reality. De olho na grana e na fama que o reality podem trazer, ele já faz planos para o prêmio: comprar uma casa, se casar com o namorado, Renato, e aposentar o pai, que é motorista de caminhão aos 77 anos.

Atualmente, ele mora com os pais e uma tia. Durante o dia, ele dá aulas em duas escolas estaduais e, à noite, estuda Medicina Veterinária. O professor está no sexto período.

A primeira mineira do time feminino é Giovanna, de 27 anos. Nascida em Belo Horizonte, ela mora atualmente em Contagem, onde atua como nutricionista. Além dos atendimentos, ela também dá dicas de alimentação saudável nas redes sociais e já acumula 40 mil seguidores.

Giovanna já se inscreveu três vezes para o BBB e promete que, se for escolhida para entrar no reality, vai aproveitar muito as festas. Ela também conta que é muito transparente. Ou seja, todos vão saber o que está sentindo só de olhar suas expressões faciais, o que pode render muita treta dentro da casa.

Quem também está prometendo entretenimento se entrar no BBB 24 é a advogada Thalyta, de 26 anos. Natural de Belo Horizonte, ela também mora em Contagem e diz ser representante das “das maiores classes do Brasil: a dos pobres e a dos fofoqueiros”.

Mesmo sem saber se será a escolhida para ir para a casa, ela já promete que não vai ser uma planta. De olho no prêmio, Thalyta quer ganhar o dinheiro para comprar uma casa para a família e aposentar a mãe. E caso ela for realmente a vencedora do BBB 24, a advogada espera abrir seu próprio escritório, fazer uma pós e dar aula em uma faculdade. Mas também quem aproveitar a fama que o reality pode proporcionar.

Como vai funcionar a dinâmica

O público tem até segunda-feira (8/1) para escolher um homem e uma mulher entre os brothers e sisters que foram apresentados neste domingo. A votação inaugura o novo formato do programa, com o "Voto Único" e o "Voto da Torcida".

O Voto da Torcida segue o que já é conhecido pelo público, permitindo que o espectador vote quantas vezes quiser. Já o Voto Único permitirá apenas um voto por CPF. Cada modalidade terá um peso de 50%, e a produção fará a média dos dois formatos para determinar quem são os escolhidos.

Durante o programa de estreia, o público também vai conhecer outros seis integrantes do ‘Puxadinho’ que serão escolhidos para participar do jogo. Quem vai determinar os novos participantes são os 18 brothers e sisters que já foram apresentados durante o Big Day, na sexta-feira.