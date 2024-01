Apesar de achar difícil conviver com pessoas da Geração Z no trabalho, Jodie Foster vê como uma missão ajudar jovens atores

A atriz e diretora Jodie Foster causou polêmica ao dizer que não gosta de trabalhar com pessoas nascidas entre o fim dos anos 1990 e 2010, conhecidas como Geração Z. A declaração foi feita em uma entrevista ao jornal 'The Guardian' nesse sábado (6/1).



“Eles são realmente irritantes, especialmente no local de trabalho”, disse. “Eles são tipo: ‘Ah, não estou sentindo isso hoje, vou chegar às 10h30. “Ou por e-mail, eu vou dizer: tudo isso está gramaticalmente incorreto, você não verificou a ortografia? E eles respondem tipo: ‘Por que eu faria isso, isso não é um tipo de limitação?'”, completou.

No entanto, Foster, que brilhou em obras como ‘O silêncio dos inocentes’ e ‘Taxi driver’, disse que gosta de ajudar jovens atores a se saírem bem na carreira. “Eles precisam aprender a relaxar, a não pensar tanto nisso, a inventar algo que seja deles. Posso ajudá-los a encontrar isso, o que é muito mais divertido do que ser, com toda a pressão por trás disso, o protagonista da história”, opinou.

A estrela revelou, ainda, que se esforçou para conhecer Bella Ramsey, artista não-binária de 20 anos que estrelou ‘The last of us’ e deu vida à Lyanna Mormont ‘Game of thrones'. A dupla se conheceu em novembro de 2023, em uma festa da revista Elle Women in Hollywood. “Entrei em contato com Bella, porque nunca nos conhecemos, e disse: 'Quero que você me apresente nesse evento', que é um evento maravilhoso sobre atores e pessoas no cinema, mas também é uma coisa de moda. O que significa que determina quem nos representa”, destacou.

Foster contou que os organizadores estavam orgulhosos por ter pessoas de todas as etnias do evento. “E eu pensei: sim, mas todos os participantes ainda usam salto alto e cílios”, lembrou. Para a estrela, a presença de Ramsey é importante para trazer um “vetor de autenticidade”. “Bella, que fez o melhor discurso, estava vestindo o terno mais perfeito, lindamente cortado, com divisão no meio e sem maquiagem”, destacou.

Na entrevista, Jodie Foster ainda contou que desafia os estereótipos de gênero na criação dos seus filhos, que teve com o ex-companheiro Cydney Bernard, e que agora cria com a esposa, Alexandra Hedison.

“Houve um momento com o meu filho mais velho. Quando ele estava no ensino médio, quando, porque ele estava criado por duas mulheres – três mulheres – era como se ele estivesse tentando descobrir o que era ser um menino. E ele assistiu televisão e chegou à conclusão: ‘ah, só preciso ser babaca. Eu entendo. Preciso ser uma m**a com as mulheres e agir como se fosse um filho da p*a’.E eu disse: ‘Não. Não é isso que é ser homem! É por isso que nossa cultura tem vendido a você todo esse tempo’”, resumiu.