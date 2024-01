Além do fenômeno "Barbenheimer", que concentra um número de 17 indicações na categoria de cinema – nove para "Barbie" e oito para "Oppenheimer" – há outros títulos bem cotados na 81ª cerimônia do Globo de Ouro, realizada na noite deste domingo (7/1), a partir das 22h (horário de Brasília), no The Beverly Hilton, em Los Angeles.



"Assassinos da Lua das Flores", de Martin Scorsese, e "Pobres criaturas", de Yorgos Lanthimos, vêm na sequência, com sete indicações cada. Já "Vidas passadas", de Celine Song, chega à cerimônia com cinco nomeações. Os dois últimos longas são inéditos no Brasil, só chegarão aos cinemas nas próximas semanas.



Já em TV, "Succession" está disparado na frente entre as séries de drama, com nove indicações. Entre as séries de comédia, "O Urso" e "Only murders in the building" tomaram a dianteira no número de nomeações, com cinco cada.



Quase todas as produções que concorrem nas principais categorias de TV estão disponíveis no Brasil –- a única exceção é a quinta temporada de "Fargo".

Principais categorias e onde assistir às produções indicadas

. CINEMA

Melhor Filme — Drama

“Oppenheimer” (aluguel ou compra)

“Assassinos da lua das flores” (aluguel ou compra; em 12/1 na Apple TV+)

“Maestro” (Netflix)

“Vidas passadas” (nos cinemas em 25/1)

“Zona de interesse” (nos cinemas em 15/2)

“Anatomia de uma queda” (nos cinemas em 25/1)

Melhor Filme — Comédia ou Musical

“Barbie” (HBO Max ou aluguel e compra)

“Pobres criaturas” (nos cinemas em 1/2)

“American Fiction” (sem previsão)

“Os rejeitados” (nos cinemas em 11/1)

“Segredos de um escândalo” (nos cinemas em 18/1)

“Air: A história por trás do logo” (Prime Video)

Melhor Direção

Bradley Cooper, “Maestro”

Greta Gerwig, “Barbie”

Yorgos Lanthimos, “Pobres criaturas”

Christopher Nolan, “Oppenheimer”

Martin Scorsese, “Assassinos da lua das flores”

Celine Song, “Vidas passadas”

Melhor Roteiro

“Barbie”, Greta Gerwig e Noah Baumbach

“Pobre criaturas”, Tony McNamara

“Oppenheimer”, Christopher Nolan

“Assassinos da lua das flores”, Eric Roth e Martin Scorsese

“Vidas passadas”, Celine Song

“Anatomia de uma queda”, Justine Triet e Arthur Harari

Melhor Ator — Drama

Bradley Cooper, “Maestro”

Leonardo DiCaprio, “Assassinos da lua das flores”

Colman Domingo, “Rustin” (Netflix)

Barry Keoghan, “Saltburn ” (Prime Video)

Cillian Murphy, “Oppenheimer”

Andrew Scott, “Todos nós desconhecidos” (nos cinemas em 29/2)

Melhor Atriz — Drama

Lily Gladstone, “Assassinos da lua das flores”

Carey Mulligan, “Maestro”

Sandra Hüller, “Anatomia de uma queda”

Annette Bening, “Nyad” (Netflix)

Greta Lee, “Vidas passadas”

Cailee Spaeny, “Priscilla” (em cartaz nos cines Belas Artes, Minas Tênis e Ponteio)

Melhor Atriz — Comédia ou Musical

Fantasia Barrino, “A cor púrpura” (nos cinemas em 8/2)

Jennifer Lawrence, “Que horas eu te pego?” (HBO Max e aluguel ou compra)

Natalie Portman, “Segredos de um escândalo”

Alma Pöysti, “Folhas de outono” (em cartaz nos cines Belas Artes e Minas Tênis)

Margot Robbie, “Barbie”

Emma Stone, “Pobres criaturas”

Melhor Ator — Comédia ou Musical

Nicolas Cage, “O homem dos sonhos” (nos cinemas em 28/3)

Timothée Chalamet, “Wonka” (em cartaz nas redes Cineart, Cinemark, Cinépolis, Sercla e Cine Minas Tênis)

Matt Damon, “Air: A história por trás do logo”

Paul Giamatti, “Os rejeitados”

Joaquin Phoenix, “Beau tem medo” (Prime Video e aluguel ou compra)

Jeffrey Wright, “American Fiction”

Melhor Filme em Língua Estrangeira

“Anatomia de uma queda”

“Folhas de outono”

“Io Capitano” (sem previsão)

“Vidas passadas”

“A sociedade da neve” (Netflix)

“Zona de interesse”

. TV

Melhor Série – Drama

“1923” (Paramount+)

“The Crown” (Netflix)

“A diplomata” (Netflix)

“The last of us” (HBO Max)

“The Morning Show” (Apple TV+)

“Succession” (HBO Max)

Melhor Série – Comédia

“O Urso” (Star+)

“Ted Lasso” (Apple TV+)

“Abbott Elementary” (Star+)

“Na mira do júri” (Prime Video)

“Only murders in the building” (Star+)

“Barry” (HBO Max)

Melhor Minissérie, Antologia ou Filme

“Treta” (Netflix)

“Uma questão de química” (Apple TV+)

“Daisy Jones & the Six” (Prime Video)

“Toda luz que não podemos ver” (Netflix)

“Companheiros de viagem” (Paramount+)

“Fargo” (não disponível no Brasil)