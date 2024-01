O jornalista Cesar Filho está de volta à emissora de Silvio Santos. O apresentador sentará na bancada do principal telejornal da casa, o “SBT Brasil”, exibido de segunda-feira a sábado, a partir das 19h55, no SBT/Alterosa.



“Estou extremamente feliz com minha volta ao SBT, depois de 9 anos. Não tenho palavras para agradecer a Daniela Beyruti (vice-presidente do SBT) e a toda direção da emissora, que não mediram esforços para minha contratação. Confesso que não esperava e me surpreenderam de maneira tão especial. Espero corresponder a todas as expectativas”, publicou Cesar Filho nas redes sociais.



Carismático, o jornalista desejou ainda sucesso ao canal paulista em seu post no Instagram. “Que 2024 seja um ano marcante de muito sucesso a essa emissora que o brasileiro tanto ama. Quem me acompanha sabe que sempre tive uma aliança de gratidão com Silvio Santos e toda família SBT.”



O perfil do SBT no Instagram também comemorou a volta do apresentador. “Um novo capítulo se inicia! Sentimos tanta saudade que ele voltou! Bem-vindo de volta à casa que é sua, Cesar Filho! Estamos empolgados e ansiosos para levarmos o melhor da informação para a sua tela”, diz a publicação.



NOS PASSOS DO PAI

Cesar Filho seguiu os passos do pai radialista, Reinaldo Cesar, e iniciou sua trajetória em rádio e televisão em 1980, tendo feito parte das equipes esportivas da Record e da Rádio Jovem Pan. Sua estreia no telejornalismo foi no “Record em notícias”. Ao longo da carreira, ainda foi âncora em telejornais da Band – “O repórter”, criado por Walter Clark, e “Jornal da Band” – e da TV Cultura – “Jornal da Cultura” e “Sinopse”.



Na Globo, sob a direção de Nilton Travesso, o jornalista comandou a segunda fase do vespertino “TV mulher”, de 1984 a 1986. Na emissora carioca, também apresentou o “Fantástico”, ao lado de Sérgio Chapelin, e se destacou à frente da atração musical “Globo de ouro”, que fez história sob a direção de Dennis Carvalho e Maurício Sherman.



GALÃ EM CENA

Cesar Filho também é ator e fez sua estreia na novela “Hipertensão” (Globo, 1986), onde interpretou o galã Túlio. Na emissora carioca, atuou ainda em “Sassaricando” (1987) e na série “La mamma”, onde foi escolhido para ser o filho de Dercy Gonçalves, pela própria atriz. Na Manchete, participou de “Kananga do Japão” (1989).



No SBT/Alterosa, sua primeira passagem foi em 1990, também como ator, ao protagonizar ao lado de Virginia Nowicki o remake do primeiro seriado da TV brasileira – “Alô doçura” – com direção-geral de Walter Avancini, onde permaneceu até o ano seguinte.



POLIVALENTE

Em 2005, Cesar Filho retorna ao canal de Silvio Santos, onde permaneceu até 2015. Nos 10 anos, na emissora paulista apresentou os jornalísticos “SBT repórter”, “Ver para crer” (com Celso Portiolli), a nova versão do “Aqui agora”, a segunda fase de “Boletim de ocorrências”, “SBT Brasil”, “Jornal do SBT manhã” e “Notícias da manhã”. Agora, nove anos depois, ele retorna para ser âncora novamente da prata da casa, o “SBT Brasil”.



MAIS NOVIDADES

Neste novo ano, as novidades não param no SBT. Cesar Filho se junta a outros nomes como Virginia Fonseca, Michelle Barros, Regina Volpato, Lucas Guimarães e Tirullipa, que também foram contratados para reforçar o time de estrelas em 2024. Além disso, está em fase de pré-produção a próxima novela infantojuvenil, inspirada no livro "O jardim secreto", da inglesa Frances Hodgson Burnett, publicado pela primeira vez em 1911. Prevista para estrear no segundo semestre, a trama, que substituirá "A infância de Romeu e Julieta", conta a história de Mary Lennox, uma menina solitária que perde os pais em um surto de cólera na Índia.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro