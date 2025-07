Espuma do mar? Influencer nada em esgoto e só percebe depois

O Brasil está no topo da lista das maiores praias do mundo em extensão territorial. Conheça a Praia do Cassino e veja quais outras compõem esse ranking. As maiores praias do mundo, em diversos continenes. Shakylsles wikimedia commons

1ª Praia do Cassino - Rio Grande do Sul - Brasil - 235km Reprodução de vídeo Youtube Luis Silva

A Praia do Cassino, localizada em Rio Grande, no Rio Grande do Sul, é a maior praia do planeta. Com 235 km, ela fica no extremo Sul do país, com uma faixa de areia que vai dos Molhes da Barra do Cassino até a Barra do Chuí, na fronteira com o Uruguai. É considerada o balneário marítimo mais antigo do Brasil, desde 1890. Mauren da Silva Rodrigues - wikimedia commons

2ª Ninety Mile - Austrália - 151km Canal YouTube Sid Travlog

Localizada na costa sudeste de Victoria, a cerca de 260km de Melbourne, a 90 Mile é considerada uma das maiores praias panorâmicas, mais naturais e intocadas do mundo. Muitos praticantes de mergulho gostam da região, onde também há uma parque nacional, que zela pela preservação da flora nas áreas de mata e da vasta fauna marinha. Canal YouTube Sid Travlog

3ª Cox's Bazar - Bangladesh - Índia - 120km Leemon2010 wikimedia commons

A praia Cox's Bazar, em Bangladesh, conta com um porto de pesca e ultrapassa os limites da cidade de mesmo nome. Além de ser um destino popular entre os turistas locais, ela também desperta o interesse do público estrangeiro na alta temporada. Mehediabedin wikimedia commons

4ª Fraser Island - Queensland - Austrália - 120km Havardtl wikimedia commons

Fica na ilha Fraser - a maior ilha de areia do mundo - e é um dos destinos turísticos mais famosos da costa leste da Austrália, sendo muito procurado para campismo e ecoturismo. Na praia há várias dunas. A área também atrai pelos naufrágios e pelas florestas da região. Garry Burns wikimedia commons

5ª Padre Island Beach - Texas - Estados Unidos - 110km William L Farr wikimedia commons

A Island Beach está localizada na costa de Padre Island, que é a maior das ilhas de barreiras do Texas e a mais longa dos Estados Unidos. A praia se destaca por sua areia branca e por ser o berço de diversas espécies de tartarugas marinhas. Reprodução de vídeo Pedra South Island Youtube

6ª Grand Strand - Carolina do Sul - Estados Unidos - 100km Melikamp - wikimedia commons

Grand Strand é um longo trecho de praias que se estendem de Little River até Georgetown. O local atrai mais de 10 milhões de turistas todo ano e conta com diversas opções para lazer, e hospedagem, além da prática do surf e do golfe. Loadmaster (David R. Tribble) wikimedia commons

7ª Novillero - Nayarit - Mexico - 90km Christian Frausto Bernal FlickR

É a maior praia do México e o destino de muitos surfistas. Além disso, chama a atenção por ser baixa, com a possibilidade de caminhar até 100 metros mar adentro. Novillero também se caracteriza por ter areia muito fina e águas tranquilas o ano todo. Reprodução Facebook

8ª Ibeno Beach - Nigéria - 90km Reprodução de vídeo Youtube Ou Travel and Tour

A praia Ibeno tem a maior faixa de areia da África Ocidental. Além da sua característica areia fina e branca natural, Ibeno conta com belos recifes de corais e oferece um ambiente propício para esportes aquáticos. Reprodução de vídeo Youtube Ou Travel and Tour

9ª Ninety Mile - North Island - Nova Zelândia - 88km Reprodução de vídeo YouTube The Style Young

Localizada na Ilha Norte, na Nova Zelândia, a praia conta com dunas de areia que são famosas entre os praticantes de bodyboarding. Além disso, pessoas com carros que têm tração nas quatro rodas também costumam visitar o local. Reprodução de vídeo YouTube The Style Young

10ª Sunshine Coast - Austrália - 65km Vanderven wikimedia commons