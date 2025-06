Jovem morre em lua de mel na praia

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Um conto de fadas se transformou em pesadelo. O americano Jake Rosencranz, de 29 anos, morreu vítima de um raio em uma praia da Flórida, nos Estados Unidos, onde passava a lua de mel. A Segurança de Praias do Condado de Volusia informou que o rapaz estava com a esposandentro do mar, com água na altura dos tornozelos, quando foi atingido, na última sexta-feira (20/6).

A vítima foi levada a um hospital local em estado crítico, onde morreu posteriormente devido aos ferimentos. Não estava chovendo na hora do acidente: uma tempestade estava a quilômetros de distância da praia, tornando o fato "uma ocorrência extremamente rara", segundo as autoridades.

“Sinto muito pela trágica perda de um jovem aqui em lua de mel adiada com sua esposa”, escreveu uma testemunha em uma publicação no Facebook.“Aos 29 anos, ele deveria ter comemorado muitos outros aniversários com ela nos próximos anos. Enviando sinceras condolências a esta jovem em nome de todos nós do Condado de Volusia (local da praia), que esperávamos, contra todas as esperanças, que os esforços diligentes de nossos salva-vidas, equipe de emergência médica e equipe de emergência o trouxessem de volta para ela”, lamentou.

Autoridades municipais confirmaram que outras duas pessoas também foram “atingidas indiretamente” por um raio em um local próximo, na sexta-feira. Ambas as vítimas estavam jogando golfe em um campo. No entanto, nenhuma delas precisou ser levada a um hospital para tratamento.

Uma pesquisa chamada "Raio-X dos Resíduos na Costa Brasileira" apontou quais são as praias com maior presença de microplásticos do Brasil. wikimedia commons VinnyWiki Essas pequenas partículas de plástico são um dos maiores problemas ambientais dos oceanos hoje. Wikimedia Commons/Emina Mamaca O estudo foi feito pela organização Sea Shepherd Brasil em conjunto com o Instituto Oceanográfico da USP. Confira o ranking com as 5 praias mais poluídas do Brasil! Divulgação/Prefeitura de Maricá 5º) Praia de Mariluz (Imbé, RS | 51 microplásticos/m²) - Esse é um destino bastante procurado por famílias e turistas que buscam tranquilidade e boa infraestrutura no litoral norte do Rio Grande do Sul. Reprodução/YouTube A região conta com diversas opções de hospedagem acessíveis, incluindo casas de temporada e pousadas, além de um centrinho com restaurantes, lojinhas e supermercados. Reprodução/YouTube 4º) Praia de Botafogo (Rio de Janeiro, RJ | 55 microplásticos/m²) - Localizada na Zona Sul do Rio de Janeiro, a Praia de Botafogo compõe uma das paisagens urbanas mais emblemáticas da cidade. Halley Pacheco de Oliveira wikimedia commons Situada entre os bairros de Urca e Flamengo, a praia oferece uma vista deslumbrante do Pão de Açúcar e da Baía de Guanabara, sendo um local popular para caminhadas, corridas e passeios de bicicleta. Reprodução/YouTube 3º) Praia do Rizzo (Florianópolis, SC | 78 microplásticos/m²) - Localizada no bairro de Coqueiros, na parte continental de Florianópolis, é uma pequena enseada de aproximadamente 290 metros de extensão, com areia clara e águas calmas. Reprodução/YouTube Em 2023, a praia passou por um processo de revitalização, que incluiu a instalação de decks com guarda-corpo metálico, bancos de madeira, lixeiras e faixas elevadas para pedestres, melhorando a acessibilidade e o conforto dos visitantes. Reprodução/YouTube 2º) Praia do Centro (Mongaguá, SP | 83 microplásticos/m²) - Essa praia é uma das mais movimentadas e urbanizadas da cidade de Mongaguá. Segundo o ranking da Sea Shepherd Brasil, é a segunda praia mais poluída do Brasil. Reprodução/YouTube O local é propício para caminhadas e atividades ao ar livre. A foz do rio Mongaguá deságua na praia, criando um cenário pitoresco e atraindo pescadores locais. Reprodução/YouTube 1º) Praia do Pântano do Sul (Florianópolis, SC | 144 microplásticos/m²) - É uma das praias mais antigas e conhecidas da região, famosa por sua ligação com a pesca e pela natureza bonita ao redor. Reprodução/YouTube Mesmo com essa quantidade de microplásticos, a praia continua sendo classificada como própria para banho pelo Instituto do Meio Ambiente (IMA). Isso acontece porque os microplásticos não mudam os dados que determinam a qualidade da água. Pexels/Pixabay Ainda assim, especialistas avisam que a presença desse material pode prejudicar os animais marinhos e também trazer riscos para a saúde das pessoas. Naja Bertolt Jensen/Unsplash Os microplásticos são pedacinhos muito pequenos de plástico que estão espalhados pelos oceanos do mundo todo. Reprodução/YouTube Eles são ingeridos por peixes e outros animais marinhos, e acabam entrando na alimentação das pessoas também. pixabay/xxolaxx Algumas ações, como evitar o uso de descartáveis, não jogar lixo nas praias e escolher embalagens que possam ser recicladas podem contribuir para diminuir a quantidade de plástico nos oceanos. flockine/Pixabay Voltar Próximo

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Flórida registra, em média, 1,2 milhão de raios por ano, de acordo com o Departamento de Saúde do estado. Esta foi a primeira morte causada por um raio na região em 2025.