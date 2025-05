Influencer mineira aposta em perfume com 'vômito de baleia' e viraliza

Quem vê os vídeos virais com frascos delicados e nomes poéticos talvez não imagine que por trás do sucesso da Casa Closet está uma fragrância com um dos ingredientes mais exóticos (e caros) da perfumaria: o âmbar cinzento, também conhecido como “vômito de baleia”. Sim, é isso mesmo. E foi com essa ousadia que a influencer mineira Victória Scardini conquistou o TikTok — e o olfato de milhares de brasileiras.

Criadora da linha de perfumes autorais que inclui sucessos como Chuva de Pêssego, Céu de Manga e Suco de Anjo, Victória transformou sua paixão por aromas em uma marca que une memória afetiva, estética clean e luxo acessível. Tudo isso com uma pegada de perfumaria de nicho — feita para quem busca fragrâncias únicas, com personalidade.

“Sou fã da perfumaria de nicho, e sei que cada vez mais pessoas estão conhecendo esse mundo exclusivo. Hoje investimos muito na fragrância em si e deixamos os frascos numa pegada mais clean e pouco elaborada — o que eu particularmente prefiro”, explica a empreendedora.

O ingrediente polêmico usado na composição de um dos perfumes — o âmbar cinzento — é extremamente valorizado na perfumaria internacional. Apesar do apelido curioso, trata-se de uma substância natural produzida por algumas espécies de baleia, altamente rara e potente na fixação do perfume na pele.

“O sucesso não foi da noite pro dia, mas foi muito maior do que eu imaginei. Eu tive medo, claro. Podia dar errado, podia ser um grande mico… mas eu nunca saberia se não tentasse.”

A aposta deu certo. O vídeo com a influenciadora Gabi Brandt usando um dos perfumes marcou um divisor de águas. “Não foi publi. Ela simplesmente gostou e postou. Aquilo mudou tudo.”

Hoje, a Casa Closet ultrapassa 20 milhões de visualizações no TikTok e já prepara a expansão da marca — com direito a novos produtos e planos de levar o perfume mineiro para fora do Brasil. Mas Victória segue com os pés no chão: “Ainda sou um grãozinho de areia, mas já cheguei bem mais longe do que um dia eu sonhei.”

