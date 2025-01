Cantora Avery diz que desenvolveu osteoporose causada pelo uso de Ozempic

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora americana Avery, 30, disse em suas redes sociais que adquiriu osteoporose após usar Ozempic por um ano.

Em um vídeo publicado no Instagram, a cantora disse que sente dores o tempo inteiro e faz um alerta aos fãs: "por favor, tomem cuidado com Ozempic se vocês não são pessoas que precisam tomar. É destinado a tratar diabetes e obesidade", escreveu.

"Fiz muito mal a mim mesma. Gostaria de esclarecer que tenho distúrbio alimentar e não peguei o Ozempic com um médico. Hoje em dia é muito fácil conseguir e muita gente com distúrbio alimentar está colocando as mãos nisso", continuou Avery.

"Cometi um erro. Me responsabilizo pelas minhas ações. Aprendam com meu erro. Tenho osteoporose em algumas partes do corpo e osteopenia em outras. Vou iniciar um tratamento em breve. Nem sempre é reversível, mas é possível tratar. No momento tenho que ser muito cuidados porque meus ossos estão igual farofa. Mas ficarei bem. Obrigada pelo apoio", escreveu.

No vídeo, ela conta que terá que tomar medicamentos fortes, fazer dieta e exercícios próprios para tratar a osteoporose. "Eu vinha sentindo muitas dores, percebi que algo estava errado, mas não imaginei que pudesse ser osteoporose", falou a artista.