Crianças e a alimentação: como lidar com a falta de interesse pela comida?

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

A perda de interesse pela comida por parte das crianças é uma preocupação que pode acontecer para quem cuida delas, especialmente quando passam por fases de menor apetite - o que ocorre mais frequentemente aos dois anos de idade, quando há uma desaceleração natural no crescimento.





Segundo a nutricionista e professora do curso de nutrição do Centro Universitário Braz Cubas, Renata Boaventura, nessa fase, a necessidade energética da criança reduz, o que impacta diretamente no apetite. “Além disso, o ambiente ao redor passa a ser mais atrativo, desviando a atenção da alimentação. Contudo, a falta de interesse pela comida pode surgir em qualquer idade e deve ser avaliada com atenção. Em alguns casos, pode estar relacionada a fatores temporários, como doenças ou o consumo de alimentos próximos as refeições”, explica.





Renata informa ainda que o consumo de alimentos ultraprocessados pode impactar negativamente o apetite das crianças. Quando acostumadas a beliscar entre as refeições, principalmente alimentos ricos em açúcar, sódio e gorduras, elas podem perder a fome no momento adequado para a alimentação principal. O consumo excessivo desses produtos contribui para o desenvolvimento de doenças como obesidade, diabetes e colesterol alto.



Quando a criança recusa a comida





Forçar ou chantagear a criança para que ela coma não é recomendável. De acordo com a nutricionista, a quantidade de alimento que a criança consome deve ser respeitada, pois ela é capaz de se autorregular. Cabe à família garantir a oferta de alimentos saudáveis e variados, sem pressão para que a criança coma tudo o que está no prato.





“Caso os pequenos recusem determinados alimentos, uma estratégia é reapresentá-los de formas diferentes em outras refeições. Por exemplo, um feijão rejeitado pode ser transformado em bolinho, e os brócolis podem ser picados e misturados ao arroz. Outra dica importante é que toda a família compartilhe pelo menos uma refeição por dia, pois esse exemplo influencia diretamente no comportamento alimentar da criança”, aconselha.





A ausência de uma alimentação variada pode levar a carências nutricionais, afetando o crescimento e o ganho de peso. Em casos mais graves, pode ocorrer o desenvolvimento de deficiências nutricionais que interferem no bem-estar infantil. Portanto, a atenção é necessária para perceber se e quando elas perdem o interesse pelas refeições. No caso da situação se tornar recorrente, o mais indicado é buscar acompanhamento nutricional.





Como estimular o interesse da criança pela comida





Uma boa estratégia é variar o modo de preparo dos alimentos para torná-los mais atrativos. “Legumes, por exemplo, podem ser servidos no vapor, assados, em molhos, tortas ou panquecas. Outra abordagem eficaz é incluir ingredientes novos em alimentos que a criança já aprecia, como misturar legumes no arroz ou na carne”, orienta Renata.





Incentivar a participação da criança no preparo das refeições também pode ser um diferencial, já que desperta curiosidade e maior disposição para experimentar novos sabores.





“O apoio de um nutricionista especializado em alimentação materno infantil pode ser valioso para orientar a família e garantir uma alimentação equilibrada e adequada para cada fase do desenvolvimento infantil”.





A especialista destaca que cada caso deve ser avaliado de forma individualizada, levando em conta a rotina da família, a cultura e as preferências alimentares da criança. “O suporte de um nutricionista pode auxiliar na adaptação do cardápio de forma saudável e equilibrada, o que promove o desenvolvimento infantil com segurança e bem-estar.”



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia