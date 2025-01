A Rua do Mercado, no Centro do Rio, será palco do Hocus Blocus, uma ação de pré-carnaval

O verão carioca tem roda de samba, batuque e bohemia. Um época mágica, onde o calor convida a aproveitar as belezas naturais e a vibrante cultura do Rio de Janeiro. Durante o dia, as praias como Copacabana e Ipanema atraem multidões em busca de sol e mar, criando uma atmosfera contagiante com pessoas jogando frescobol, crianças construindo castelos de areia e vendedores ambulantes oferecendo petiscos típicos.





À noite, a cidade se transforma, e os botecos, com suas mesas na calçada e música ao vivo, se tornam o ponto de encontro ideal. Em Botafogo, conhecido por sua atmosfera descontraída e boêmia, os botecos oferecem uma variedade de petiscos, como pastéis, bolinhos de bacalhau e caipirinhas refrescantes. Muitos desses estabelecimentos promovem rodas de samba animadas, onde o ritmo contagiante convida todos a se juntarem e dançarem, criando uma verdadeira celebração da cultura carioca.

Malandro Botequim

Todo sábado tem roda de samba no Malandro Botequim, novo bar em Botafogo em frente ao metrô, das 14h às 18h, com couvert de R$10. A cada semana, um grupo diferente toma conta do espaço, garantindo diversidade e muita animação com a roda de samba. Mas todo dia é dia de devoção ao samba no bar, que é mais do que um espaço para comer e beber. O samba está em cada detalhe.



No interior do bar, além de um altar que homenageia religiões, paredes exibem capas icônicas com os LPs disponíveis como parte da coleção exclusiva dos sócios. Clientes podem escolher o LP que desejam ouvir em um toca-discos disponível no local, garantindo uma experiência personalizada e nostálgica.



O espaço também se conecta à arte com espadas de São Jorge exclusivas criadas pelo artista Márcio de Carvalho, que exibem frases e palavras como “Meu Lugar” e “Axé". Bandeiras assinadas por Gab Carvalho, diretor de marketing da Imperatriz Leopoldinense, trazem poesia com letras de música como “No samba me criei” e “Nos braços da boêmia me deixo levar”. E todo dia é dia de feijoada com carnes selecionadas, arroz fresquinho, farofa de alho tostado, couve salteada e laranja fresca (R$111,90 - até três pessoas). Entre os petiscos a feijoada aparece no bolinho servido com geleia de laranja (R$ 47,90 - 6 unidades).

MALANDRO BOTEQUIM

Nelson Mandela, 100. Loja 113

@malandrobotequim

Telefone: (21)99930-7773

Horário de funcionamento: 12h as 01h de terça a domingo

Capacidade de lugares: 21

Al Farabi

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Al Farabi (@alfa_bar_e_cultura)



Rodas de samba gratuitas no Al Farabi, no Centro do Rio todo fim de semana - As rodas de samba, uma das principais e mais autênticas manifestações culturais brasileiras, fazem parte da programação do Al Farabi, que revitalizou a área do Boulevard Olímpico no Centro do Rio de Janeiro, todo fim de semana.

Neste sábado, 18/01, às 14h, é a vez do projeto Roda na Rua, que comanda sua segunda edição levando rodas de samba gratuitas ao Boulevard Olímpico. Desta vez, o palco é o Al Farabi, com um convidado especial: o cantor e compositor Lucio Sanfilippo. Prepare-se para cantar junto, marcar no compasso da palma da mão e celebrar esse encontro único, onde o show é de todos.



No domingo (19/01) o samba é com o grupo carioca Jequitibá, formado pelos músicos, Ronaldo Gonçalves, Anderson Balbueno, Iuri Bittar, Jefferson Scott, Julião Pinheiro e Bidu Campeche. Há 13 anos o grupo se destaca pela escolha do repertório e dedicação na execução das músicas, além pela maneira como preserva e perpetua o legado dos grandes mestres do samba e da música popular brasileira.



No dia 23/01 (quinta-feira), às 18h, é a vez de Dorina, cantora, intérprete, sambista e radialista brasileira. E dia 25/01 (sábado), às 14h é dia de Sambachaça, grupo que já soma 10 anos de trajetória. Nascido para reviver os sambas de compositores esquecidos e exaltar clássicos da música brasileira, o Sambachaça é conhecido por sua proposta leve e inclusiva. A roda já recebeu nomes como Teresa Cristina, Moacyr Luz e Tia Surica, consolidando-se como um dos movimentos mais vibrantes do gênero. Composto por um time talentoso, o Sambachaça é formado por: Douglas Lemos, João Bouhid, Michel Misse, Victor Solis, Leandro Resende, Vitor Valladão, Raul Benjamim, Gabriel Meyohas, Túlio Morais, Brenos Novaes e Luiz Santos.

No menu a feijoada brilha. Servida completa (R$62 - 1 pessoa), leva carne seca, lombo, rabo, paio e linguiça, acompanhado de arroz branco, couve, e laranja.

É um Rio de Encontros toda semana com muita cultura nos eventos gratuitos, que contam com a colaboração consciente dos clientes.

Serviço:

Al Farabi Bar e Sebo

@alfa_bar_e_cultura

Rua do Mercado, 34 – Entrada pelo Boulevard Olímpico

Metrô: Estação Carioca.

+21 3553 1518

Pré-carnaval

Janeiro de 2025 será um mês especial para os fãs de Hocus Pocus e da folia carioca. Além dos novos pratos no cardápio do Hocus Pocus DNA e dos lançamentos sazonais de cervejas, a marca prepara uma programação única para celebrar o maior evento do ano no Brasil: o Carnaval.



Hocus Blocus – 18 de janeiro a 8 de março

A Rua do Mercado, no Centro do Rio, será palco do Hocus Blocus, uma ação de pré-carnaval em parceria com blocos icônicos da cidade. A rua, localizada em frente à SEDE da Junta Local, será tomada pela energia carnavalesca todos os sábados, de 18 de janeiro a 8 de março. Os ensaios começam às 16h e vão até as 23h ou meia-noite, com shows de blocos e DJs nos intervalos, trazendo brasilidades e muita música. Além disso, cervejas artesanais Hocus Pocus estarão à venda tanto na SEDE quanto em carrinhos espalhados pela rua.

Programação confirmada até o momento:

18 de janeiro: Nova Bad na Hocus Blocus

25 de janeiro: Summer Eletro Bloco

1º de fevereiro: A Banda na Hocus Blocus

8 de fevereiro: Mixtape na Hocus Blocus

15 de fevereiro: Mistérios Há de Pintar por Aí na Hocus Blocus