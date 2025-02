Manhã de sábado em BH tem aquecimento para o carnaval

A manhã deste sábado (8/2) em BH tem gosto de carnaval. A prévia da folia na cidade já tem blocos ocupando as ruas, convocando para a festa que começa oficialmente em 1º de março. Os ensaios reúnem foliões para curtir mais de 30 grupos que se apresentam até este domingo (9/2), com programação, em sua maioria, gratuita.



Com concentração na Rua Norita, no Bairro Santa Tereza, desde 9h, o aquecimento do Terno do Binga faz a diversão de um público diverso. O bloco tem inspiração nas orquestras de frevo e ciranda e nos ternos de maracatu de baque solto e coco rural. Os organizadores se descrevem como uma "orquestra que pesquisa ritmos e brinquedos da cultura popular". O carnaval coroa a construção de ritmos que acontece ao longo do ano inteiro.



Fundada no dia 4 de julho de 2022, a Orquestra Popular Terno do Binga traz influências que vão desde nomes como Biu Roque, Siba e Alceu Valença, até mestres e maestros do frevo pernambucano.



Veja a programação do carnaval em BH no mapa

O nome Binga homenageia o cachorro de um dos fundadores, resgatado na mata de Rio Acima nos primeiros dias de formação do grupo, que é fruto de um encontro entre o movimento das fanfarras de rua com os grupos percussivos belorizontinos que pesquisam as culturas populares tradicionais brasileiras.



Ainda nesta manhã, a lista do pré-carnaval tem as performances d'As Charangueiras, no Castelo, É o Amô, na Lagoinha, Como te lhama?, no Santa Efigênia, e Asas de Banana, no Dom Cabral.





