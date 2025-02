Operação prende mulher com mais de R$ 1,2 milhão em drogas dentro de ônibus

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

Uma operação da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) resultou em ao menos duas grandes apreensões de drogas na manhã deste domingo (9/2). A expectativa é de que os entorpecentes recolhidos estejam avaliados em mais de R$ 1,2 milhão.

Uma passageira de um ônibus interestadual que saiu do Rio de Janeiro com destino a BH foi presa quando chegava na capital mineira com a droga.

Durante buscas no interior do veículo, os militares localizaram dentro de uma mala pertencente a passageira seis pacotes contendo 16.500 comprimidos de ecstasy e um pacote de um quilo de MDMA, uma droga sintética conhecida como "Droga do Amor".

Em conversa com a polícia, a mulher relatou que é moradora do Aglomerado da Rocinha, no Rio, e que receberia R$ 1 mil para transportar a droga até a capital mineira.

Ainda segundo o relato da passageira, o material apreendido tem um preço de custo de cerca de R$ 1 milhão. O preço primário do comprimido é R$ 50 e o quilo do MDMA é avaliado em quase R$ 100 mil.

Passageira que saiu de Santo André transportava três barras de cocaína, dez barras de maconha e um quilo de skunk PMRv/Divulgação

Na mesma operação policial, um outro ônibus interestadual, que saiu de Santo André, em São Paulo, com destino a BH, também foi abordado.

Durante as buscas, a polícia encontrou dentro da mochila e bagagem de uma das passageiras três barras de cocaína, dez barras de maconha e um quilo de skunk.

Questionada, a passageira relatou que é moradora do Aglomerado do Alto Vera Cruz, em BH, local de destino dos entorpecentes, e que ganharia R$1.500 pelo transporte.

A prisão resultou em um prejuízo aproximado de R$ 200 mil ao crime organizado, de acordo com a polícia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As duas ocorrências ainda estão em andamento.