Quase todos os países descumpriram prazo para apresentar novas metas climáticas

Apenas 10 de quase 200 países atualizaram seus novos objetivos climáticos, incluindo novas reduções em suas emissões de gases de efeito estufa, segundo dados oficiais desta segunda-feira, dia em que o prazo vence oficialmente.

As Contribuições Nacionalmente Determinadas (iNDC, na sigla em inglês) são um componente essencial do Acordo de Paris de 2015 para combater a mudança climática. Incluem medidas de mitigação de emissões e de adaptação.

As emissões globais têm aumentado, mas devem ser reduzidas quase pela metade até o final da década para limitar o aquecimento global aos níveis estabelecidos em Paris.

A autoridade da ONU para o clima, Simon Stiell, chamou as últimas promessas nacionais de "documentos políticos mais importantes deste século".

No entanto, apenas alguns dos principais poluidores apresentaram metas atualizadas dentro do prazo.

Os Estados Unidos atualizaram sua iNDC em novembro, mas a retirada anunciada pelo presidente Donald Trump do Acordo de Paris torna esse gesto simbólico.

China, Índia e União Europeia não cumpriram o prazo. No caso da UE, o anúncio deveria ser divulgado na próxima conferência das partes do Acordo, em Belém, no final deste ano, segundo fontes oficiais.

O Brasil, que sediará esta COP30, apresentou uma iNDC atualizada. O Equador fez o mesmo na sexta-feira. Uruguai, Andorra, Reino Unido e Suíça apresentaram as suas no final do ano. A Argentina analisa deixar o Acordo de Paris. A Colômbia atualizou sua última iNDC em 2020.

np/jxb/jz/zm/jc