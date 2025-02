Corpo é encontrado nas margens da BR-381 e polícia investiga morte

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um corpo de um homem, de aproximadamente 45 anos, já com rigidez cadavérica, foi encontrado na manhã desta segunda-feira (10/2) no quilômetro 400 da BR-381, em Bom Jesus do Amparo (MG), região Central de Minas Gerais.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima, que era catador de recicláveis, poderia ter morrido atropelada, mas a rigidez cadavérica levanta a suspeita de assassinato.

A vítima tinha escoriações pelo corpo e um grande corte contuso na região do pescoço, sem sangramento. Uma das faixas da rodovia teve que ser interditada.



