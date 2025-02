Dois jovens morrem afogados na região do Triângulo Mineiro

Dois jovens, de 19 e 25 anos, morreram afogados neste fim de semana em cidades do Triângulo Mineiro. Os corpos das vítimas já foram localizados por equipes do Corpo de Bombeiros.

O primeiro caso aconteceu na represa de Perdizes, no Alto Paranaíba, nesse sábado (8/2). De acordo com o Corpo de Bombeiros em Araxá, Ivanildo Batista dos Santos, de 19 anos, se afagou durante o manuseio de uma rede de pesca. O corpo dele foi encontrado no início da manhã do domingo (9/2), em uma área com profundidade de cerca de 4 metros.

Ainda conforme o Corpo de Bombeiros, a vítima havia entrado na represa com outros dois pescadores que não sabiam nadar. "Eles entraram na água acreditando que a área era rasa. Durante o manuseio de uma rede de pesca, um deles afundou repentinamente. Duas testemunhas presenciaram o ocorrido e indicaram o último ponto onde a vítima foi vista", diz a nota dos Bombeiros.

O outro caso de afogamento no Triângulo Mineiro ocorreu no finm da tarde desse domingo (9/2). A vítima foi Lucas Henrique Souza Andrade, de 25 anos. Antes de se afogar, segundo o comandante do Corpo de Bombeiros em Frutal, Tenente Jeferson Pereira Velasco, ele estava com algumas pessoas na Cachoeira São Francisco, entre Frutal e Pirajuba, onde a água estava com fortes correntezas e passando por cima de algumas pedras.

"A vítima caiu quando estava atravessando a cachoeira, acabou escorregando nas pedras e depois rodou na água e submergiu, não sendo mais visto", contou Tenente Velasco.

Os bombeiros de Frutal encontraram o corpo de Lucas na manhã desta segunda-feira (10/2).