Adolescente arrastada por enxurrada será enterrada neste domingo (13)

Será enterrado neste domingo (13/4) o corpo da adolescente Raphaela Vitória de Oliveira Moura, de 14 anos, que foi arrastada junto com a prima por uma enxurrada durante temporal que atingiu a Região do Barreiro, em Belo Horizonte.

Segundo a família de Raphaela, o corpo será velado às 11h e enterrado às 16h no cemitério Parque Renascer.

A adolescente estava internada no Hospital de Pronto-Socorro João XXIII desde o dia 24 de março e morreu na manhã desse sábado (12/4). Além de Raphaela, sua prima Geovanna Emanuelly Rodrigues Souza, de 15, também foi arrastada pela força da água. As duas ficaram presas debaixo de um caminhão.

As duas caminhavam de mão dadas pela Avenida Bráulio Gomes Nogueira, no Bairro Tirol, por volta das 12h, em direção a um ponto para pegar a van escolar. As duas escorregaram ao tentar atravessar a rua, sendo levadas pela correnteza por 50 metros, até ficarem presas embaixo de um caminhão.

Geovanna conseguiu gritar por socorro e foi resgatada por motociclistas. Já a prima não conseguiu se desvencilhar do veículo e acabou ficando submersa, sem respirar, por mais de cinco minutos.

Geovanna chegou a ficar internada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Diamante, também no Barreiro, mas logo recebeu alta. Ela teve um ferimento na coxa. Já a prima, que não conseguiu se desvencilhar do veículo, foi resgatada por um policial militar que passava pelo local. Raphaela foi reanimada, entubada e transferida em estado grave para o Hospital João XXIII, onde estava desde então.