Dono de bicicleta furtada combina compra com receptador e leva policiais

O dono de uma bicicleta furtada montou uma armadilha para a pessoa que desconfiou ser o receptador do veículo, nessa terça-feira (8/4), em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. Ele fingiu interesse pela compra e marcou um local para a negociação junto com a Polícia Militar.

A bicicleta foi anunciada em uma rede social e a vítima do furto começou uma conversa com o vendedor, que pedia R$ 1 mil pelo veículo. O furto aconteceu no dia 4 de abril e, desde então, o dono procurava anúncios de venda na internet.

Dois dias depois, um amigo da vítima encontrou uma bicicleta muito parecida com a venda. Ao entrar em contato com o vendedor, o suspeito afirmou que comprou o produto há seis meses e que tinha a nota fiscal.

Ele marcou um encontro com o vendedor no Bairro Jardim Peluzzo. Ao mesmo tempo, acionou a PM, registrando o furto.

Ao chegarem no local combinado, os policiais avistaram o suspeito de 23 anos montado na bicicleta cinza, que correspondia à descrição da que havia sido furtada.

O suposto receptador foi abordado e alegou que havia comprado a bicicleta no dia anterior por R$ 800 de um homem identificado como Wesley. Ele ainda disse que resolveu fazer a venda por necessidade financeira.

Diante das evidências, ele foi preso em flagrante por receptação e encaminhado à delegacia de plantão, junto com a bicicleta recuperada.

A bicicleta foi devolvida ao dono e polícia investiga busca quem a furtou.