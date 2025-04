Bairros de BH e região metropolitana podem ficar sem água nesta terça

Mais de 50 bairros de Belo Horizonte e Ibirité (veja lista abaixo) podem ficar sem água nesta terça-feira (15), segundo a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).

De acordo com a Companhia, a falta de abastecimento pode ocorrer em decorrência da falta de energia elétrica por parte da concessionária responsável.

A previsão é que a normalização do fornecimento de água ocorra de forma gradativa depois do retorno da energia elétrica. No caso de imóveis que possuem caixas d'água podem não sofrer impactos.

Belo Horizonte

Águas Claras, Brasil Industrial, Camilo Torres, Cardoso, Castanheira, Cdi Jatobá, Comunidade Camilo Torres, Comunidade Irmã Dorothy, Conjunto Habitacional Vale Do Jatobá, Conjunto Jatobá, Diamante, Distrito Industrial do Jatobá, Eliana Silva, Ernesto Do Nascimento, Independência, Independência III e IV Seção, Jardim Do Vale, Jatobá, Mangueiras, Mineirão, Novo Santa Cecília, Olaria, Petrópolis, Santa Cecília, Santa Rita, Solar do Barreiro, Tirol(ba), Urucuia, Vale Do Jatobá, Vila Castanheira, Vila Corumbiara, Vila Ecológica, Vila Formosa, Vila Independência I, Vila Independência II, Vila Independência IV, Vila Mangueiras, Vila Petrópolis, Vila Pinho e Vitória Da Conquista

Ibirité

Águia Dourada, Barreirinho, Ideal, Morada Da Serra, Morada Do Sol, Nossa Senhora De Lourdes, Novo Barreirinho, Ouro Negro, Primavera, São João e Vista Alegre