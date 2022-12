Homem invade a casa da ex, faz ameaças e sequestra o filho do casal em BH

O filho do casal foi encontrado em um dos cômodos da casa do suspeito (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Um homem de 32 anos invadiu a casa da ex-mulher, de 29 anos, na madrugada desta terça-feira (13/12), no Bairro Nossa Senhora da Aparecida, Aglomerado da Serra, Região Centro-Sul de BH. O suspeito agrediu a ex-companheira, fez ameaças e a obrigou a entregar o filho do casal, de 9 anos.





O menino foi resgatado pela Polícia Militar que foi acionada pela mãe por descumprimento de medida protetiva. A mulher afirmou aos policiais que o ex-marido foi até a casa dela por volta de 3h30 da manhã e conseguiu ter acesso ao local por um corredor de imóveis vizinhos. Ela disse que o homem não aceita o fim do relacionamento e queria saber se ela estava envolvida com outra pessoa.





A mulher afirmou que não devia satisfações a ele. Segundo ela, nesse momento, o suspeito ficou mais nervoso e exigiu que ela entregasse o telefone celular. A mulher se recusou e o homem a agarrou pelo pescoço e tentou estrangulá-la. Para tentar se livrar da agressão, a mulher unhou o ex-companheiro e começou a gritar por socorro. Ele ainda fez ameaças e disse que se ela fosse vista com outro, “não iria deixar barato”.





Temendo pela vida, a mulher acabou entregando o filho. De acordo com os militares, o homem levou a criança sob uma forte chuva, sem nenhuma proteção. Os policiais foram até a casa do pai do suspeito para tentar encontrar a criança. O idoso afirmou que o filho percebeu a chegada dos militares e fugiu, pulando o muro dos imóveis vizinhos.





Ele afirmou que foi agredido pelo próprio filho várias vezes, mas que nunca denunciou os fatos por temer represálias. Segundo o idoso, o filho é envolvido com drogas e tem diversas passagens pela polícia.



O menino foi localizado em um dos cômodos da casa do suspeito, resgatado e levado para a mãe. Acompanhadas por policiais, as vítimas pegaram pertences e deixaram a casa em que vivem. Mãe e filho foram encaminhados para a Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher. O suspeito continua foragido.