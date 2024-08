A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) abriu um inquérito para investigar a morte do idoso que recebeu dosagem excessiva de quimioterapia em uma clínica de Belo Horizonte. Nilton Carlos Araújo, de 69 anos, morreu na última sexta-feira (23/8), quatro dias após receber quatro aplicações do medicamento Bortezomibe - a quantidade equivale a um mês de tratamento. O enfermeiro que fez a aplicação foi afastado pela Medsênior, que disse ter iniciado uma investigação interna para apurar o caso.





O inquérito policial aberto pela PCMG é para investigar um possível erro médico - a investigação será feita pela 2ª Delegacia de Polícia Civil Sul. Em nota, a corporação disse que o corpo de Nilton foi encaminhado ao Instituto Médico Legal Dr André Roquette para ser submetido ao exame de necropsia e, em seguida, liberado para os familiares. O sepultamento do idoso ocorreu na manhã deste domingo (25/8), no Cemitério Bosque da Esperança, na Região Norte da capital.





Relembre o caso





Nilton Carlos Araújo fazia tratamento na Medsênior desde março após ser diagnosticado, em dezembro, com mieloma múltiplo, câncer que atinge a medula óssea. A doença provoca descalcificação dos ossos, o que leva a fraturas e lesões frequentes. A filha dele, Carolina Araújo, de 29 anos, conta que a família descobriu a doença do pai depois que ele fraturou a coluna. “Até sentado ele pode quebrar algum osso", explica.





Na segunda-feira passada (19), o paciente deveria receber uma dose do medicamento intravenoso Bortezomibe. Carolina percebeu que o enfermeiro preparou quatro ampolas para aplicar, sendo que a prescrição é de uma por semana. Questionado, o profissional confirmou que estava fazendo a aplicação corretamente.

No mesmo dia, após a sessão, Nilton começou a passar mal, com vômitos. Ele foi levado para o hospital na segunda e na terça, onde recebeu soro. Na quarta-feira (21), o estado de saúde dele piorou, sendo, então, sedado e colocado em coma induzido. Nilton foi transferido para o hospital LifeCenter, onde permaneceu até morrer na noite de sexta-feira (23).





O que diz a Medsênior





A Medsênior lamenta profundamente o ocorrido e informa que está conduzindo uma investigação detalhada sobre o caso do paciente Nilton Carlos Araújo, com o objetivo de compreender todas as circunstâncias envolvidas e apurar fatos e responsabilidades. O funcionário foi afastado até a elucidação dos fatos.





A empresa manifesta seu imenso pesar e sua solidariedade à família, oferecendo apoio integral aos familiares, e reitera que tem como premissa seguir rigorosamente todos os protocolos estabelecidos para assegurar a integridade e a segurança de seus pacientes.