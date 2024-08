O empreendedor Fabiano Carrijo criou a empresa LastWish, cuja plataforma permite que o usuário programe mensagens a serem enviadas após sua morte e registre informações importantes como detalhes para o velório, testamento, seguros, desejo de doar órgãos e entre outras. “O propósito é manter o legado de uma pessoa e levar conforto aos familiares e entes queridos”, ele explica. O site foi lançado no dia 22 de julho.

No site da LastWish, a pessoa interessada pode registrar e armazenar textos, vídeos, áudios ou documentos. A mensagem pode ser encaminhada imediatamente ou agendada para envio em até dez anos após o falecimento. A entrega aos destinatários pode ser feito via e-mail ou telegrama. “Por exemplo, uma avó pode deixar programada uma carta para o aniversário de 15 anos da neta”, exemplifica Fabiano, membro do conselho da FCJ Group.





Os registros também poderão ser enviados pelas redes sociais do falecido, como Instagram, Facebook e LinkedIn, imediatamente ou até seis meses após a morte.





Além de mensagens, expressões de carinho ou conselhos a serem enviados para pessoas específicas, na plataforma da LastWish o cliente pode deixar um “recado” para ser lido ou assistido no velório.





“Proporcionamos a oportunidade de expressar pensamentos finais, evitando conflitos familiares e assegurando a privacidade e segurança das informações. Com flexibilidade para atualizações ao longo do tempo, nosso serviço transforma desejos em uma herança eterna, proporcionando paz e conforto”, diz Fabiano Carrijo.





Caso o destinatário de alguma mensagem agendada deseje, é possível bloquear possíveis futuros envios.





Como funciona

Em vida, a pessoa deve realizar o cadastro no site da LastWish e validar informações pessoais. Em seguida, deve registrar as mensagens, discursos e vontades, além de definir datas ou eventos para envio. A “lista de desejos” pode ser atualizada a qualquer momento, sem limite de alterações.





A pessoa interessada precisa também cadastrar o contato de, no mínimo, duas pessoas. Elas serão encarregadas de enviar o atestado de óbito do usuário da LastWish para validação imediata no sistema, seguida de validação manual pela equipe da empresa. Em seguida, são iniciadas as ações contratadas pelo cliente. Para segurança, as mensagens são criptografadas.

“Para garantir a privacidade, a empresa utiliza senhas robustas para acesso à plataforma e conta com autenticação em dois fatores, aumentando a segurança dos dados sensíveis dos clientes”, informa a LastWish.

O pagamento da plataforma é anual e recorrente no valor de R$ 189. Além disso, caso o usuário programe o envio de mensagens, deve pagar adiantado os anos correspondentes. Por exemplo, se uma pessoa assinar a LastWish este ano e agendar um envio de vídeo para 2028, deverá pagar a anuidade — que irá durar até 2025 — e mais três. Os outros serviços além da programação de mensagens já estão inclusos no valor da anuidade. A princípio, a plataforma não irá limitar a quantidade de mensagens a serem programas.

Qualquer um poderá contratar os serviços disponibilizados pela LastWish, mas Fabiano diz que há planos e acordos sendo feitos para firmar parcerias com agências funerárias e de seguro de vida.





Como surgiu

Fabiano conta que a ideia surgiu pensando em grupos de pessoas como aquelas que estão em fases terminais, exercem profissões de risco ou que têm medo de morrer por algum acidente, como de avião. “A única certeza que temos na vida é a morte, mesmo assim muitas pessoas não se planejam para esse momento”, diz a empresa mineira.



O FCJ Group, o qual o idealizador da LastWish faz parte, é uma multinacional mineira que conecta investidores, startups, corporações e universidades para desenvolver negócios inovadores que impactam a vida das pessoas. A LastWish é apoiada também pela Triângulo Ventures, Venture Builder que tem como objetivo apoiar e desenvolver startups.





