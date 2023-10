683

Exames preventivos para o câncer que mais atingem mulheres e homens, mama e próstata (foto: Pixabay/Reprodução )

De acordo com estudo do INCA (Instituto Nacional de Câncer), de 2023 a 2025, a estimativa é de mais de 700 mil novos casos de câncer entre os brasileiros. Ficando atrás somente do câncer de pele não melanoma (31,3%) que lidera o ranking, estão o câncer de mama (10,5%) com uma estimativa de 74 mil novos casos e o câncer de próstata (10,2%) com uma estimativa de 72 mil novos casos.





Embora a ocorrência dessas doenças seja alta, nos meses de outubro e novembro, esforços significativos para conscientização e detecção precoce têm contribuído para uma redução na taxa de mortalidade dessas doenças.Nara Andrade, oncologista do Cetus Oncologia, explica que para detecção precoce do câncer de mama o recomendado é que a paciente faça regularmente ultrassom e mamografias. “É importante que todas as mulheres façam os exames de ultrassom e/ou mamografia, pois através desses exames de imagem ou da apalpação por um profissional, conseguimos detectar o nódulo muito menor do que o exame clínico ou autoexame. E quanto mais cedo for ele for detectado, melhores são as chances de cura”, alerta.Em relação ao câncer de próstata, ela afirma que o diagnóstico precoce é feito pelo exame de PSA, o exame de toque e o exame de ressonância magnética. “O exame de toque avalia a textura e o tamanho da próstata, já ressonância magnética é utilizado para fazer uma avaliação mais ampla da próstata passando pelo diagnóstico e estadiamento da doença”, destaca.A oncologista ressalta ainda que em relação ao prognóstico de qualquer tipo de câncer, a detecção precoce é o ideal, pois quanto mais precoce for a descoberta, maior é a chance de cura.Nara fala sobre a importância das campanhas de Outubro Rosa e Novembro Azul. “Essas campanhas são muito fortes porque essas são doenças muito incidentes. A detecção precoce desse tipo de câncer tem como consequência uma taxa de cura maior e essa taxa de cura maior tem o impacto direto em relação a mortalidade causada por essas duas doenças. Já conseguimos reduzir essa taxa em relação a tempos atrás justamente graças a essas campanhas que conscientizam a todos sobre a importância do diagnóstico precoce”, finaliza a profissional.1. Próstata- 30,0%2. Cólon e Reto - 9,2%3. Pulmão - 7,5%4. Estômago - 5,6%5. Cavidade Oral - 4,6%6. Esôfago - 3,4%7. Bexiga - 3,3%8. Laringe - 2,7%9. Linfoma não Hodgkin - 2,7%10. Fígado – 2,7%1. Mama feminina - 30,1%2. Cólon e reto - 9,7%3. Colo do útero - 7,0%4. Pulmão - 6,0%5. Glândula tireóide - 5,8%6. Estômago - 3,3%7. Corpo do útero - 3,2%8. Ovário - 3,0%9. Pâncreas - 2,3%10. Linfoma não Hodgkin - 2,3%