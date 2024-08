Monte Verde, cidade do Sul de Minas Gerais, tem a temperatura mais baixa do país nesta quarta-feira (28/8). O município, com 0,6°C, ficou em primeiro lugar na lista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) que mede as temperaturas mais baixas do país. São Paulo e Paraná também têm cidades com as menores temperaturas. Confira lista completa abaixo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia



Nos últimos dias, o estado de Minas Gerais recebeu a influência de uma frente fria que entrou no país pelo Sul do Brasil. De acordo com o Inmet, uma massa de ar frio que chegou no início da semana em Minas vem causando geadas no Sul do estado e nevoeiro na faixa leste, principalmente, pela madrugada e início da manhã. Além disso, nas localidades do Sul, Campo das Vertentes e Zona da Mata têm chovido em pontos isolados.

A estação meteorológica localizada no distrito de Camanducaia, Monte Verde, no Sul de Minas, registrou 0,6°C às 6h da manhã desta quarta. Quase negativa, a temperatura foi a mais fria do país hoje. Apesar disso, o marco é mais quente que ontem, quando a cidade registrou -1,7°C.

As outras temperaturas mais frias do país nesta quarta variam entre 1° e 3,3°C. As cidades de Barra do Turvo, Rancharia e Campos do Jordão em São Paulo, além de São Mateus do Sul, no Paraná, também aparecem na lista do Inmet.

Confira as temperaturas mais frias do país nesta quarta