O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alertou para possibilidade de vendaval em mais de 1,3 mil cidades brasileiras. A maior parte das cidades em alerta fica na região nordeste do Brasil. No entanto, algumas cidades do Norte, Sudeste e Centro-Oeste do país também estão listados pelo Inmet. O alerta começou na manhã desta quarta-feira (28/8) e, de acordo com o instituto, deve ir até esta sexta.

O vendaval pode causar ventos entre 40 km/h e 60 km/h. O Inmet informa que é baixo o risco de queda de galhos de árvores. O instituto indica também que, em casos de rajadas de vento, a população não deve se abrigar embaixo de árvores, porque há um risco leve de queda e descargas elétricas.





Motoristas também não devem estacionar veículos perto de torres de transmissão e placas de propaganda. Em caso de situações de risco entre em contato com a Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Entre as cidades brasileiras em alerta estão duas cidades do Norte de Minas, o município de Juvenília e Montalvânia. A possibilidade de vendaval acontece em meio a uma frente fria que trás uma massa de ar frio para algumas regiões do país e já causou chuvas em pontos isolados, principalmente pela manhã, em localidades do Sul, Campo das Vertentes e Zona da Mata.