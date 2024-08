Alguns bairros de Belo Horizonte podem ficar sem abastecimento de água nesta quarta-feira (28/8).

De acordo com a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), o motivo da falta de fornecimento de água é uma manutenção operacional no sistema da companhia.

A previsão é que o abastecimento seja normalizado, de forma gradativa, ainda ao longo da tarde desta quarta-feira.

Ao menos três bairros devem observar problemas no abastecimento. Com isso, moradores do Bonsucesso, Jardim Das Rosas, Jardim Liberdade podem ficar sem água.

A Copasa esclareceu que moradores que têm caixa d'água podem não sofrer com a falta de fornecimento de água.