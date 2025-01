Homem pega aposentadoria do pai e gasta com drogas e prostituta

Um homem de 40 anos usou a aposentadoria do próprio pai para comprar drogas e pagar prostitutas em Patos de Minas, na Região do Alto Paranaíba, nessa quarta-feira (29/1). Ele foi preso pela Polícia Militar (PMMG) acusado de furto.



O dono do dinheiro, cerca de R$ 2 mil, é idoso e havia escondido a aposentadoria dentro do carro, porém deixou o veículo destrancado, uma vez que estava dentro da garagem de casa. Ele não viu quando o filho pegou o dinheiro.



Com a denúncia feita à PM, o suspeito foi encontrado voltando para casa. Ele foi abordado e confirmou ter pegado a aposentadoria de seu pai. Contou também que gastou com os entorpecentes e que pagou um programa com uma garota, além de ter comprado coisas em comércios por onde passou.



Após a detenção, o idoso contou que não é a primeira vez que seu filho furta dinheiro de casa para manter seu vício em drogas. Por isso, o idoso tentou esconder o valor em seu carro.



O suspeito foi levado para a Delegacia da Polícia Civil (PCMG).