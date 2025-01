O pagamento do IPVA 2025 em Minas Gerais começa em fevereiro, um mês após o tradicional vencimento em janeiro. O calendário de vencimentos, para quem optar pelo pagamento à vista ou pela primeira parcela, varia de acordo com o final da placa do veículo. Os prazos para a primeira parcela e cota única vão de 3 a 7 de fevereiro de 2025.







Quem optar pelo pagamento do tributo em cota única poderá obter um desconto de 3% sobre o valor total do imposto.

Além disso, o programa Bom Pagador, que premia os motoristas que mantiveram todos os débitos do veículo em dia nos anos de 2023 e 2024, oferece um desconto adicional de 3%. Isso significa que quem pagar o IPVA de forma antecipada e estiver em dia com seus débitos pode ter uma redução total de até 6% no valor do imposto.





Vale ressaltar que o desconto é vinculado ao Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam), e não ao CPF ou CNPJ do proprietário. Assim, o benefício é concedido de forma individualizada para cada automóvel.

Como consultar e pagar o IPVA 2025?

Os contribuintes já podem consultar o valor do IPVA 2025 no site da Secretaria de Fazenda de Minas Gerais (www.fazenda.mg.gov.br). Para facilitar o acesso, basta clicar na seção “IPVA” no menu de Tributos.

O pagamento já pode ser feito, integral ou parcelado, a qualquer momento. A primeira parcela do imposto vence em 3 de fevereiro para as placas finais 1 e 2. Veja os demais vencimentos abaixo:

Proprietários de veículos que discordarem do valor cobrado têm até 15 dias corridos, a partir da data de publicação da resolução, para apresentar um recurso à SEF/MG. O prazo é válido para contestar valores ou a própria cobrança do imposto.

Novas datas de vencimento



A mudança do vencimento do IPVA de janeiro para fevereiro não prejudicará o planejamento financeiro do Estado. A Secretaria de Fazenda estima que cerca de 30% dos contribuintes paguem o tributo em cota única. Mesmo com o adiamento, o superintendente de Arrecadação e Informações Fiscais da SEF/MG, Leônidas Marques, garantiu que o Estado está preparado para lidar com o impacto de aproximadamente R$ 4,8 bilhões que seriam arrecadados em janeiro, mas que agora serão postergados para fevereiro.

“A boa gestão financeira do Estado e o planejamento do Tesouro nos permitem essa prorrogação sem afetar nossas obrigações fiscais”, afirmou Leônidas Marques.